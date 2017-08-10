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4 天前
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2017年8月10日 / 凌晨3点03分 / 4 天前

中国债市：上清所7月托管量净增4,903亿元，同业存单仍是主要推手

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海8月10日 - 中国上海清算所最新数据显示，7月固定收益产品托管量净增加4,9
03亿元人民币至163,736亿元，其中同业存单仍是最主要推动力，托管增量占比近九成。
    
    数据显示，7月同业存单发行量15,636亿元，较6月减逾两成，不过由于到期量环比下降
更甚，当月托管量增加4,331亿元至84,268亿元，占总托管量的比重进一步升至51.5%。
   
    从持有者结构上看，非法人类产品依旧是当月同业存单主力增持机构，7月末共持有3.7
4万亿元，较6月末增加4,296亿元。商业银行同业存单持有规模则净减434亿元，至2.94万亿
。
    
    非法人机构是指证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理组
合、企业年金计划、保险产品、信托产品、社保基金、私募投资金、养老基金等其他非法人
机构。
    
    信用债托管量方面，各主要券种仍有所分化，中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN
)和短期融资券7月托管量均有所增长，分别为921亿元（中债登口径当月中票托管量减少227
亿元）、224亿元和38亿元，而超短期融资券当月托管量净减706亿元，今年累计减少3,662
亿元，降幅居首。
        
    中央国债登记结算公司数据显示，7月在地方债发行放量的助推下，当月债券托管量净
增9,997亿元人民币，期末托管余额为474,396亿元（按债券口径统计），创13个月来新高；
机构持仓变化方面，作为地方债投资绝对主力的商业银行也以8,766亿元的单月净增量独占
鳌头。
    
    以下为2017年7月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):    
                           本月末    本月净增    本年净增      上年末
 超短期融资券                11,473       -706       -3,662      15,135
 非公开定向债务融资工具      20,667        224       -1,131      21,798
 短期融资券                   4,825         38       -1,197       6,022
 区域集优中小企业集合票           4          0           -2           6
 据                                                          
 信贷资产支持证券               417          0            1         417
 金融企业短期融资券              80          0           -2          82
 非金融企业资产支持票据         430         48          132         298
 资产管理公司金融债           2,270         20          350       1,920
 中期票据                    37,793        921        3,482      34,311
 同业存单                    84,268      4,331       21,507      62,761
 项目收益票据                   111          0           14          98
 绿色债务融资工具               146         28       -1,054       1,200
 政府支持机构债券             1,250          0        1,170          80
 合计                       163,736      4,903       19,608     144,127
 外币债券(折人民币)              56          -            -          56
 
    以下为7月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)：        
                                本月       本年      上年全年
 超短期融资券                     1,835     10,698       27,195
 非公开定向债务融资工具             633      2,567        6,029
 短期融资券                         407      2,362        6,083
 区域集优中小企业集合票据             -          -         -   
 信贷资产支持证券                     -          6          347
 金融企业短期融资券                  20        160        1,179
 非金融企业资产支持票据              48        161          167
 资产管理公司金融债                  20        450          560
 中期票据                         1,102      4,864       10,997
 同业存单                        15,636    110,861      129,931
 项目收益票据                         -         14           39
 绿色债务融资工具                    28         66           80
 政府支持机构债券                     -        200          850
 合计                            19,729    132,409      183,456
 外币债券(折人民币)                -             -           56
 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽)

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