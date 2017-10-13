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中国债市：上清所9月托管净减636亿，同业存单发行创新高但仍按月净减
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2017年10月13日 / 早上8点04分 / 8 天内

中国债市：上清所9月托管净减636亿，同业存单发行创新高但仍按月净减

3 分钟阅读

    路透上海10月13日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，9月该所固定收
益产品托管净减少636亿元人民币至163,770亿元，其中同业存单以1,269亿元的净减量成为
主因。
    
    从发行情况来看，当月同业存单以21,982亿元的规模创下单月历史新高，不过受高达23
,251亿元到期量拖累，9月同业存单净减量居首；短期融资券、非公开定向债务融资工具、
政府支持机构债券各净减量均在200亿左右。
    
    与人民币债券不同，9月上海清算所外币债券异军突起，在上年末55.8亿元存量基础上
，当月净增加988.9亿元，月末存量增至1,044.7亿元。
    
    分项来看，截至9月末同业存单托管量为83,260亿元，当月下降1,269亿元，为今年5月
之后的四个月来首度减少。从持有者结构看，境外机构9月表现耀眼，据计算单月净增持501
亿元，居各类投资主体之首。
    
    同业存单最大的持仓主体--非法人类产品9月末持有同业存单37,199亿元，当月小幅减
持187亿元。
    
    中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，9月末债券托管余额
为489,906亿元人民币，较上年末增长12.05%，当月债券托管量环比净增8,076亿元；其中境
外机构连续第七个月增持，当月增持量创一年来新高。
    
    以下为2017年9月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):        
                          本月末   本月净增  本年净增    上年末
 超短期融资券              10,973        70     -4,162    15,135
 非公开定向债务融资工具    20,461      -194     -1,188    21,798
 短期融资券                 4,302      -198     -1,720     6,022
 区域集优中小企业集合票         4         0         -2         6
 据                                                     
 信贷资产支持证券             417         0          1       417
 金融企业短期融资券           100         0         18        82
 非金融企业资产支持票据       559       102        262       298
 资产管理公司金融债         2,400       130        486     1,920
 中期票据                  39,961       900      5,650    34,311
 同业存单                  83,260    -1,269     20,499    62,761
 项目收益票据                 119         8         21        98
 绿色债务融资工具             163        15     -1,037     1,200
 政府支持机构债券           1,050      -200        970        80
 合计                     163,770      -636     19,316   144,127
 外币债券(折人民币)         1,045       989        989        56
 
    以下为9月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)    
                            本月       本年     上年全年
 超短期融资券                1,719      14,605     27,195
 非公开定向债务融资工具        566       3,732      6,029
 短期融资券                    358       3,166      6,083
 区域集优中小企业集合票          0           0          0
 据                                             
 信贷资产支持证券                0           6        347
 金融企业短期融资券             40         240      1,179
 非金融企业资产支持票据        114         323        167
 资产管理公司金融债            130         580        560
 中期票据                    1,140       7,531     10,997
 同业存单                   21,982     149,102    129,931
 项目收益票据                    8          21         39
 绿色债务融资工具               15          83         80
 政府支持机构债券                0         200        850
 合计                       26,071     179,588    183,456
 外币债券(折人民币)            989         989         56
 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)

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