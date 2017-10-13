中国债市：上清所9月托管净减636亿，同业存单发行创新高但仍按月净减

路透上海10月13日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，9月该所固定收 益产品托管净减少636亿元人民币至163,770亿元，其中同业存单以1,269亿元的净减量成为 主因。 从发行情况来看，当月同业存单以21,982亿元的规模创下单月历史新高，不过受高达23 ,251亿元到期量拖累，9月同业存单净减量居首；短期融资券、非公开定向债务融资工具、 政府支持机构债券各净减量均在200亿左右。 与人民币债券不同，9月上海清算所外币债券异军突起，在上年末55.8亿元存量基础上 ，当月净增加988.9亿元，月末存量增至1,044.7亿元。 分项来看，截至9月末同业存单托管量为83,260亿元，当月下降1,269亿元，为今年5月 之后的四个月来首度减少。从持有者结构看，境外机构9月表现耀眼，据计算单月净增持501 亿元，居各类投资主体之首。 同业存单最大的持仓主体--非法人类产品9月末持有同业存单37,199亿元，当月小幅减 持187亿元。 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，9月末债券托管余额 为489,906亿元人民币，较上年末增长12.05%，当月债券托管量环比净增8,076亿元；其中境 外机构连续第七个月增持，当月增持量创一年来新高。 以下为2017年9月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 本月末 本月净增 本年净增 上年末 超短期融资券 10,973 70 -4,162 15,135 非公开定向债务融资工具 20,461 -194 -1,188 21,798 短期融资券 4,302 -198 -1,720 6,022 区域集优中小企业集合票 4 0 -2 6 据 信贷资产支持证券 417 0 1 417 金融企业短期融资券 100 0 18 82 非金融企业资产支持票据 559 102 262 298 资产管理公司金融债 2,400 130 486 1,920 中期票据 39,961 900 5,650 34,311 同业存单 83,260 -1,269 20,499 62,761 项目收益票据 119 8 21 98 绿色债务融资工具 163 15 -1,037 1,200 政府支持机构债券 1,050 -200 970 80 合计 163,770 -636 19,316 144,127 外币债券(折人民币) 1,045 989 989 56 以下为9月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币) 本月 本年 上年全年 超短期融资券 1,719 14,605 27,195 非公开定向债务融资工具 566 3,732 6,029 短期融资券 358 3,166 6,083 区域集优中小企业集合票 0 0 0 据 信贷资产支持证券 0 6 347 金融企业短期融资券 40 240 1,179 非金融企业资产支持票据 114 323 167 资产管理公司金融债 130 580 560 中期票据 1,140 7,531 10,997 同业存单 21,982 149,102 129,931 项目收益票据 8 21 39 绿色债务融资工具 15 83 80 政府支持机构债券 0 200 850 合计 26,071 179,588 183,456 外币债券(折人民币) 989 989 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)