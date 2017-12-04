中国债市：中债登发布上海关键收益率(SKY)，含三个月至10年多期限国债

路透上海12月4日 - 中国中央国债登记结算有限公司旗下的中债金融估值中心有限公司周一发布SKY指标（上海关键收益率，Shanghai Key Yield），SKY取自中债国债收益率曲线，包含三个月、一年、三年、五年、七年和10年期六个期限。

新闻稿称，中债估值中心在中债国债收益率曲线的基础上宣传发布SKY，进一步提高中债国债收益率曲线的直观性和使用便利性，符合国际惯例，适应市场需求。SKY指标由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

新闻稿并指出，SKY_3M、SKY_10Y等收益率被广泛作为市场定价基准，并用于表征市场走势，辅助宏观经济管理；其中IMF（国际货币基金组织）选取SKY_3M作为人民币代表性利率纳入SDR利率计算。

SKY的发布有助于更好推动国债收益率曲线发挥定价基准作用，服务宏观经济管理，配合防范金融风险，也有助于对接上海国际金融中心建设战略，进一步提高国债收益率曲线的国际知名度，巩固人民币定价权。

中债估值中心是中央国债登记结算有限公司的全资子公司，自1999年编制发布中国第一条人民币国债收益率曲线以来，由中债估值中心编制运营的中债价格指标产品已发展成由中债收益率曲线、中债估值、中债指数等六部分组成，全面反映人民币债券市场价格及风险状况的指标体系。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)