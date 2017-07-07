中国债市：五只“债券通”非金融企业债完成簿记发行，认购倍数均超两倍

路透上海7月7日 - 中国银行间交易商协会周四晚公告称，截止周四(6日)中午，五只通过“债券通”首次同步面向境内外投资者试点发行的非金融企业债务融资工具已全部完成簿记发行，全场认购倍数均在两倍以上。

公告显示，境外投资人方面，德意志银行、汇丰银行、东亚银行等来自德国、韩国、香港和澳门等国家和地区的十多家境外投资者积极参与投资，金额达12.7亿元人民币，占总体比例达18.2%。

“境外投资者类型广泛涵盖境外央行、商业银行、证券公司、保险公司、资产管理机构、非法人产品等，充分体现了境外投资者对境内公司信用类债券较为强烈的投资意愿，”交易商协会称。

债券通（中国内地与香港债券市场互联互通）周一开闸，中国国家电力投资集团、中国联合网络通信、华能集团、中国铝业公司和长江三峡集团五家发行人试点发行债券通非金融债券，品种包括短期融资券(CP)和超短期融资券(SCP)。

协会在新闻稿中称，通过“债券通”面向境外投资者直接发行，有利于增强国际资本对人民币资产的配置需求，便利国内实体经济企业通过一级发行市场直接吸收使用境外资金，也有利于优化投资者结构和丰富市场交易策略。此外，还将促进债务融资工具注册发行机制流程、信息披露制度以及基础设施建设等逐步与国际接轨。

交易商协会并披露，截至2017年6月末，共有25家境外发行人完成2,371亿元熊猫债注册，共成功发行35只合计714亿元。(完)

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