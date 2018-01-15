中国债市：今年深化交易所债市改革，严格限制僵尸企业等融资--证监会

路透上海1月15日 - 中国证监会主席助理张慎峰上周六表示，今年证监会将深化交易所债券市场改革，针对债券发行人，构建和完善扶优限劣的分层审核体系，严格限制僵尸企业、失信企业融资；同时积极引导各类资金合规参与债券交易市场，拓展交易所债券市场的深度与承载能力。

中国证券报周一引述他指出，大力支持优质企业，国家重大建设项目的债券融资需求。稳妥发展资产证券化，通过PPP（政府和社会资本合作）项目、资产证券化、房地产投资信托基金等方式方法，进一步盘活存量资产，继续稳步推进债券衍生品市场发展，加快丰富国债期货产品，完善期限结构，促进国债功能的充分发挥。 他并谈到，证监会将积极推动债券市场发行、交易、结算等方面的制度改革，有效降低交易成本，大力优化制度供给，完善激励机制，积极培育良好的债市投资文化，进一步发挥交易所债券市场在支持精准脱贫、绿色发展等方面的积极作用。

同时加大对地方政府规范举债融资、京津冀协同发展等重点领域的支持力度，深化境外主体发行“熊猫债券”试点，重点聚焦“一带一路”沿线国家和地区的合格主体，支持和鼓励境外政府、国际组织在交易所市场发行债券，努力形成规模和品牌。

张慎峰还表示，发行人和投资者是债券市场天平的两端，不能一轻一重，必须充分保护好投资者权益。证监会将坚持依法全面从严监管，持续完善债券市场的准入和日常监管，推动信息披露质量不断提升。督促发行人、中介机构诚实守信、履职尽责，引导投资者理性投资，审慎投资，不断增强市场运行的安全性与稳健性。

对利益输送、虚假信息披露等坚持零容忍，露头就打。建立健全市场化、法制化的债券违约风险处置机制，加强交易所债券市场流动性风险防控，坚决打好防范化解重大问题的攻坚战。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)