中国债市：地方债助11月托管量环比多增，国债政金债增势放缓--中债登

路透上海12月5日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算， 11月末债券托管余额为504,498亿元人民币，当月净增8,031亿元，较10月增量有所回升，主 要受地方债发行提速支撑，而国债及政策性金融债的托管增量则环比缩减。 11月债市调整加剧，但从按投资者分类的托管数据来看，多数机构出现逆市增持情况。 商业银行仍为增持主力，11月净增持7,064亿元，较10月的5,705亿元进一步扩大。 非银机构方面，保险机构结束连续五个月的减持，11月转为小幅增持12亿元；证券公司 继续减持116亿元，但规模较上月缩减逾四成；非法人产品净增持量环比则扩大近八成至640 亿元。 此外，境外机构连续第九个月增持债券，11月净增量为153亿元，10月为253亿元；11月 末境外机构在中债登的债券托管量为9,366亿元。 分券种托管数据显示，在政府债券和政策性金融债中，地方政府债是唯一环比多增的品 种，11月托管量增加4,239亿元，较上月的2,777亿元多增逾五成；信用债方面，企业债净融 资为-338亿元，连续两个月为负。 记账式国债11月托管增加1,696亿元，增量环比小降。据路透统计，自11月起，财政部 发行的关键期限记账式国债(非特别国债)单期发行量下调至320亿元，10月则为360亿元；而 12月首周将发行的一年及10年期国债发行量仅各260亿元。 三家政策性银行中，国开债托管量11月仅增260亿元，10月为908亿元；进出口行债托管 余额11月甚至净减20亿元，为今年首度；唯有农发行一家11月债券净融资规模环比增加。 以下为2017年11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币)： 11月末 当月增 较上年末变 加 化 合计（按债券口径） 504,498 8,031 15.38% 政策性银行 17,403 266 60.21% 商业银行 321,944 7,064 17.24% 其中：全国性商业银行及其分支行 245,207 4,931 15.97% 城市商业银行 46,280 1,488 21.87% 农村商业银行 26,171 526 21.83% 外资银行 4,004 131 16.67% 保险机构 15,719 12 -17.92% 证券公司 3,459 -116 15.23% 非法人产品 86,223 640 18.88% 其中：商业银行理财产品 13,101 675 56.06% 境外机构 9,366 153 20.26% 注：2017年9月起，“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞/张喜良)