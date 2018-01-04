中国债市：地方债发行放缓拖累12月托管增量，商业银行增持剧减--中债登

路透上海1月4日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，2 017年12月末债券托管余额为509,582亿元人民币，当月净增5,083亿元，按月环比减近四成 。因最后一个月，地方政府债净增量大幅缩减，致托管总额增长乏力。 数据显示，12月地方债单月净增1,235亿元，11月为4,239亿元。非利率债品种中，资产 支持证券单月托管净增1,536亿元，11月仅为344亿元。 按投资者分类，12月不同机构持仓情况明显分化。商业银行当月仅净增加268亿元，上 月为7,064亿元，同为传统配置型机构的保险公司净减持46亿元。 与之形成对比的是，非法人产品12月增持债券热情大幅上升，单月净增持3,319亿元， 其中商业银行理财产品为2,206亿元。11月非法人产品仅净增持640亿元。 此外，境外机构12月增持375亿元，较上月的153亿元有所抬升，期末在中债登托管债券 总量9,741亿元，逼近万亿大关。 以下为2017年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币)： 12月末 当月增 较上年末变 加 化 合计（按债券口径） 509,582 5,083 16.54% 政策性银行 17,600 198 62.03% 商业银行 322,211 268 17.34% 其中：全国性商业银行及其分支 245,111 -96 15.92% 行 城市商业银行 46,401 121 22.19% 农村商业银行 26,266 95 22.27% 外资银行 4,172 168 21.55% 保险机构 15,673 -46 -18.16% 证券公司 3,659 199 21.87% 非法人产品 89,542 3,319 23.45% 其中：商业银行理财产品 15,307 2,206 82.33% 境外机构 9,741 375 25.08% 注：2017年9月起，“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)