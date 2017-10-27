中国债市：汇丰成为首家获批境外企业熊猫债主承销业务的外资银行

路透上海10月27日 - 汇丰银行（中国）有限公司周五宣布，已获监管机构批准，可以在中国银行间债市开展境外非金融企业债务融资工具的主承销业务，汇丰由此成为中国内地首家获此业务资格的外资银行。

境外公司发行人民币公司债，俗称熊猫债。此前，汇丰已作为联席主承销商，开展由另外两类境外发行主体--即主权发行人和金融机构发行的熊猫债的主承销业务。此次非金融企业熊猫债，汇丰亦将以联席主承销商的身份开展业务。

公司新闻稿称，此次获批进一步拓展了汇丰在银行间债市的业务范围，提升了其服务境外发行人的能力。

汇丰集团行政总裁欧智华表示，“得益于中国债市的整体规模和其所拥有的投资者群体，我们预计将有更多来自不同行业的境外机构发行熊猫债。”

汇丰中国行长兼行政总裁廖宜建表示，借助汇丰的全球网络和客户群体，汇丰中国将继续推动更多的境外发行人与投资者参与中国这一全球第三大债券市场，并协助进一步提升该市场的多元化和竞争力。

汇丰此前已担任多笔具有里程碑意义的熊猫债的联席主承销商，包括2015年由香港上海汇丰银行发行的首批国际性商业银行熊猫债、以及由韩国、加拿大不列颠哥伦比亚省、波兰以及匈牙利等主权国家和政府机构发行的熊猫债。此外，汇丰亦于去年担任了世界银行在中国银行间债市发行的首笔特别提款权（SDR）计价债券的联席主承销商。

据央行上周发布最新报告，当前境外机构在中国境内发行的人民币债券规模大幅增长，截至2017年7月末，熊猫债发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发行额为1,940.4亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)