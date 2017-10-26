中国债市：防范化解债券市场风险，推好用好风控工具--中债登

路透上海10月26日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司总经理陈刚明表示，防范化解债券市场风险，推好用好风控工具；此外，既要防“黑天鹅”，也要防“灰犀牛”，对各类风险苗头都不能掉以轻心。

证券时报周四引述陈刚明称，债券市场是金融市场的核心基础市场，在提高服务实体经济效率和扩大对外开放的新形势下，防范化解债市风险，关键是要夯实债市稳定的市场化制度基础，推好用好风控工具。

他并指出，防范化解金融风险，必须树立正确的金融安全理念。首要的是准确把握金融形势。从国内看，中国经济周期性、结构性、体制性矛盾叠加，金融风险快速攀升。从国际上看，随着全球经济大范围复苏的确立，量化宽松货币政策逐渐退出，全球经济金融发展不平衡和新兴市场的结构脆弱性可能会给新兴市场国家带来严重的资本流动和金融冲击。

而防范化解风险要实事求是地看待风险，一方面要正确认识风险，不能避而不谈。另一方面，不能对金融风险简单地线性推延，主观夸大。

此外，防范化解风险要讲究方式方法。在防治对象上，既要防“黑天鹅”，也要防“灰犀牛”，对于出现的各类风险苗头都不能掉以轻心。在防治领域上要建立全面风险管理机制，覆盖风险识别、计量、评估、监测、控制等完整链条。

在防治工具上，要建立风险管理的工具箱和协调机制。宏观政策领域突出财政政策、货币政策和产业政策的配合，金融监管领域突出货币政策、宏观审慎政策和微观审慎政策的协调。在此基础上，针对重点领域重点风险重点问题加强监管，科学防范，切实完善金融安全防线。

陈刚明7月曾表示，中国债市要创新机制再出发，加快引入安全和效率性更高流动性工具，推出三方回购和中央债券借贷机制，优化流动性风险管理；在债市开放方面，可考虑对境外机构先放开逆回购（融出资金），在控制杠杆的情况下放开正回购。（完） (发稿 边竞； 审校 乔艳红)