中国债市：首单项目收益公司债落地陕西延安，发行量3.5亿元--上证所

路透上海10月18日 - 中国上海证券交易所周三表示，中国首单项目收益公司债券在上证所成功挂牌转让，该期债由陕西省旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司发行，发行规模3.5亿元人民币，期限10年，第五年末附投资者回售选择权。

刊登在上证所网站的新闻稿指出，该期债采用网下非公开发行方式，基础发行规模3亿元，可超额配售至多7亿元，最终发行3.5亿元，东北证券为主承销商。

本期项目收益债券的募集资金将全部用于延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块一期综合开发建设项目的投资建设、运营管理等。 项目收益债为公司债的子品种，在审核程序、发行方式、上市（挂牌）交易、投资者适当性、登记托管、清算交收、监督管理及其法律责任方面遵从现行公司债的规定。具备公司债券发行条件可以发行项目收益债券，募集资金用于项目投资、建设、运营或收购，且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源。 上海证交所并指出，将按照证监会的整体工作安排，进一步完善项目收益公司债券的规则体系，加强配套制度建设，加大项目储备力度，尤其是国家“一带一路”沿线内的项目，以及国家财政部、发改委倡导发展的PPP（政府和社会资本合作）项目。（完）

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