中国债市：1月托管量增加1,339亿元，同业存单余额小幅反弹--上清所

路透上海2月8日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，1月固定收益产品托管量为163,665亿元人民币，单月增加1,339亿元。其中当月末同业存单余额80,161亿元，单月增加110亿元，去年12月则为减少1,032亿元。 结合上清所及中债登数据，境外机构1月对持有的国内债市主力品种增持力度均有所加大，1月增持同业存单规模从上月的14亿元放量至299亿元，期末共持有1,703亿元；增持国债605亿元，上月为330亿元。 从发行面额数据来看，扣除同业存单，上清所托管的其他信用债品种1月发行量为3,365亿元，较去年12月升逾两成。 中央国债登记结算公司此前数据显示，按债券统计口径计算，1月末债券托管余额为507,944亿元，当月减少1,638亿元，主因年初利率债发行规模有限。 以下为2018年1月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 2018年1月末 当月净增 2017年末 超短期融资券 11,447 261 11,186 非公开定向债务融资工 20,046 26 20,020 具 短期融资券 4,106 191 3,915 区域集优中小企业集合 2 -2 4 票据 信贷资产支持证券 411 0 411 金融企业短期融资券 222 70 152 非金融企业资产支持票 782 56 727 据 资产管理公司金融债 2,455 165 2,290 中期票据 42,476 443 42,033 同业存单 80,161 110 80,051 项目收益票据 119 0 119 绿色债务融资工具 189 20 169 政府支持机构债券 1,250 0 1,250 合计 163,665 1,339 162,327 外币债券(折人民币) 1,035 0 1,035 以下为1月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币) 2018年1月 2017年全年 超短期融资券 1,716 19,412 非公开定向债务融资工 370 4,940 具 短期融资券 352 3,948 区域集优中小企业集合 0 0 票据 信贷资产支持证券 0 6 金融企业短期融资券 90 392 非金融企业资产支持票 66 575 据 资产管理公司金融债 165 620 中期票据 586 10,282 同业存单 14,325 201,872 项目收益票据 0 21 绿色债务融资工具 20 99 政府支持机构债券 0 400 合计 17,690 242,567 外币债券(折人民币) 0 989 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/张喜良)