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February 8, 2018 / 9:00 AM / 2 days ago

中国债市：1月托管量增加1,339亿元，同业存单余额小幅反弹--上清所

3 分钟阅读

    路透上海2月8日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，1月固定收益产品托管量为163,665亿元人民币，单月增加1,339亿元。其中当月末同业存单余额80,161亿元，单月增加110亿元，去年12月则为减少1,032亿元。
    
    结合上清所及中债登数据，境外机构1月对持有的国内债市主力品种增持力度均有所加大，1月增持同业存单规模从上月的14亿元放量至299亿元，期末共持有1,703亿元；增持国债605亿元，上月为330亿元。
    
    从发行面额数据来看，扣除同业存单，上清所托管的其他信用债品种1月发行量为3,365亿元，较去年12月升逾两成。

    中央国债登记结算公司此前数据显示，按债券统计口径计算，1月末债券托管余额为507,944亿元，当月减少1,638亿元，主因年初利率债发行规模有限。
    
    以下为2018年1月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):
                        2018年1月末   当月净增    2017年末
 超短期融资券               11,447         261       11,186 
 非公开定向债务融资工       20,046          26       20,020 
 具                                              
 短期融资券                  4,106         191        3,915 
 区域集优中小企业集合            2          -2            4 
 票据                                            
 信贷资产支持证券              411           0          411 
 金融企业短期融资券            222          70          152 
 非金融企业资产支持票          782          56          727 
 据                                              
 资产管理公司金融债          2,455         165        2,290 
 中期票据                   42,476         443       42,033 
 同业存单                   80,161         110       80,051 
 项目收益票据                  119           0          119 
 绿色债务融资工具              189          20          169 
 政府支持机构债券            1,250           0        1,250 
 合计                      163,665       1,339      162,327 
 外币债券(折人民币)          1,035           0        1,035 
 
    以下为1月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)   
                           2018年1月     2017年全年
 超短期融资券                 1,716         19,412 
 非公开定向债务融资工           370          4,940 
 具                                   
 短期融资券                     352          3,948 
 区域集优中小企业集合             0              0 
 票据                                 
 信贷资产支持证券                 0              6 
 金融企业短期融资券              90            392 
 非金融企业资产支持票            66            575 
 据                                   
 资产管理公司金融债             165            620 
 中期票据                       586         10,282 
 同业存单                    14,325        201,872 
 项目收益票据                     0             21 
 绿色债务融资工具                20             99 
 政府支持机构债券                 0            400 
 合计                        17,690        242,567 
 外币债券(折人民币)               0            989 
 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/张喜良)
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