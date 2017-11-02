中国债市：10月托管增量6,561亿元，银行增持力度有所加大--中债登

路透上海11月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算， 10月末债券托管余额为496,467亿元人民币，较上月净增6,561亿元，低于此前几个月的水平 ，主要受国庆长假影响；其中商业银行当月增持力度有所加大，单月托管量增加5,705亿元 ，较9月增量高出逾千亿。 除商业银行外的投资者则以减仓为主，保险机构、证券公司分别减持138亿元和209亿元 。非法人产品10月持债虽然增仓358亿元，但规模明显低于9月；其中商业银行理财产品当月 托管量减少283亿元。 境外机构则连续第八个月增持债券，10月净增量为253亿元，但规模不及上月；10月末 境外机构在中债登的债券托管量为9,213亿元。 可能因国庆中秋长假影响，10月地方政府债与政策性金融债托管增量均环比下滑，当月 分别净增2,777亿元和1,354亿元，上月分别为3,716亿元和1,919亿元。企业债10月托管量小 幅减少，为今年下半年来首度减少。 不过记账式国债10月托管量增加2,062亿元，增量高于上月水平，显示四季度国债发行 力度有所加大。 自四季度起，财政部每周五发行的三个月期贴现国债单期发行量从此前的100亿元上调 至150亿元。 以下为2017年10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币)： 10月末 当月增加 较上年末变化 合计（按债券口径） 496,467 6,561 13.55% 政策性银行 17,136 504 57.76% 商业银行 314,880 5,705 14.67% 其中：全国性商业银行及其分支 240,276 3,975 13.64% 行 城市商业银行 44,792 1,100 17.95% 农村商业银行 25,645 719 19.39% 外资银行 3,873 -95 12.85% 保险机构 15,707 -138 -17.99% 证券公司 3,575 -209 19.08% 非法人产品 85,583 358 18.00% 其中：商业银行理财产品 12,426 -283 48.01% 境外机构 9,213 253 18.29% 注：2017年9月起，“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞/林高丽)