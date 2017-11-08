中国债市：10月托管量减1,828亿元，同业存单规模连两月萎缩--上清所

路透上海11月8日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，10月固定收益产品托管量为161,942亿元人民币，当月减少1,828亿元，为连续两个月下降。其中，占到上清所总托管量近半的同业存单余额亦为连两个月萎缩，10月减少2,617亿元。 受国庆中秋长假、月末债市大跌取消发行增多等因素影响，10月上清所各类券种发行总量创下近五个月新低，除同业存单发行规模环比大减逾四成外，超短融、非公开定向债务融资工具、短融、中票发行量环比及同比均出现下跌。 同业存单10月末托管余额为80,643亿元，从投资者持有结构来看，持仓量居首的非法人类产品，10月小幅减持408亿元；商业银行当月减持同业存单规模进一步放量至1,576亿元，为连续第六个月净减持。 境外机构10月净增持164亿元同业存单，延续了今年以来的增持步伐。而日前中债登披露的数据显示，境外机构10月还净增持了329亿元中国国债，在中债登的托管余额净增253亿元。 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，10月末债券托管余额为496,467亿元，较上月净增6,561亿元。商业银行当月增持力度有所加大，单月托管量增加5,705亿元，较9月增量高出逾千亿。 以下为2017年10月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 10月末 当月净增 本年净增 上年末 超短期融资券 11,029 56 -4,106 15,135 非公开定向债务融资工具 20,289 -172 -1,509 21,798 短期融资券 4,189 -113 -1,833 6,022 区域集优中小企业集合票据 4 0 -2 6 信贷资产支持证券 417 0 1 417 金融企业短期融资券 100 0 18 82 非金融企业资产支持票据 578 19 280 298 资产管理公司金融债 2,400 0 480 1,920 中期票据 40,760 800 6,449 34,311 同业存单 80,643 -2,617 17,882 62,761 项目收益票据 119 0 21 98 绿色债务融资工具 163 0 -1,037 1,200 政府支持机构债券 1,250 200 1,170 80 合计 161,942 -1,828 17,815 144,127 外币债券(折人民币) 1,035 0 980 56 以下为10月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币) 10月 本年 上年全年 超短期融资券 1,541 16,146 27,195 非公开定向债务融资工具 349 4,081 6,029 短期融资券 299 3,465 6,083 区域集优中小企业集合票据 0 0 0 信贷资产支持证券 0 6 347 金融企业短期融资券 20 260 1,179 非金融企业资产支持票据 23 346 167 资产管理公司金融债 0 580 560 中期票据 985 8,516 10,997 同业存单 13,150 162,252 129,931 项目收益票据 0 21 39 绿色债务融资工具 0 83 80 政府支持机构债券 200 400 850 合计 16,567 196,155 183,456 外币债券(折人民币) 0 989 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)