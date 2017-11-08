FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国债市：10月托管量减1,828亿元，同业存单规模连两月萎缩--上清所
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月8日 / 早上7点55分 / 1 天前

中国债市：10月托管量减1,828亿元，同业存单规模连两月萎缩--上清所

3 分钟阅读

    路透上海11月8日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，10月固定收益产品托管量为161,942亿元人民币，当月减少1,828亿元，为连续两个月下降。其中，占到上清所总托管量近半的同业存单余额亦为连两个月萎缩，10月减少2,617亿元。
    
    受国庆中秋长假、月末债市大跌取消发行增多等因素影响，10月上清所各类券种发行总量创下近五个月新低，除同业存单发行规模环比大减逾四成外，超短融、非公开定向债务融资工具、短融、中票发行量环比及同比均出现下跌。
      
    同业存单10月末托管余额为80,643亿元，从投资者持有结构来看，持仓量居首的非法人类产品，10月小幅减持408亿元；商业银行当月减持同业存单规模进一步放量至1,576亿元，为连续第六个月净减持。
    
    境外机构10月净增持164亿元同业存单，延续了今年以来的增持步伐。而日前中债登披露的数据显示，境外机构10月还净增持了329亿元中国国债，在中债登的托管余额净增253亿元。
    
    中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，10月末债券托管余额为496,467亿元，较上月净增6,561亿元。商业银行当月增持力度有所加大，单月托管量增加5,705亿元，较9月增量高出逾千亿。
    
    以下为2017年10月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):    
                             10月末   当月净增   本年净增    上年末
 超短期融资券                11,029        56      -4,106     15,135 
 非公开定向债务融资工具      20,289      -172      -1,509     21,798 
 短期融资券                   4,189      -113      -1,833      6,022 
 区域集优中小企业集合票据         4         0          -2          6 
 信贷资产支持证券               417         0           1        417 
 金融企业短期融资券             100         0          18         82 
 非金融企业资产支持票据         578        19         280        298 
 资产管理公司金融债           2,400         0         480      1,920 
 中期票据                    40,760       800       6,449     34,311 
 同业存单                    80,643    -2,617      17,882     62,761 
 项目收益票据                   119         0          21         98 
 绿色债务融资工具               163         0      -1,037      1,200 
 政府支持机构债券             1,250       200       1,170         80 
 合计                       161,942    -1,828      17,815    144,127 
 外币债券(折人民币)           1,035         0         980         56 
    以下为10月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)      
                              10月        本年        上年全年
 超短期融资券                 1,541         16,146      27,195 
 非公开定向债务融资工具         349          4,081       6,029 
 短期融资券                     299          3,465       6,083 
 区域集优中小企业集合票据         0              0           0 
 信贷资产支持证券                 0              6         347 
 金融企业短期融资券              20            260       1,179 
 非金融企业资产支持票据          23            346         167 
 资产管理公司金融债               0            580         560 
 中期票据                       985          8,516      10,997 
 同业存单                    13,150        162,252     129,931 
 项目收益票据                     0             21          39 
 绿色债务融资工具                 0             83          80 
 政府支持机构债券               200            400         850 
 合计                        16,567        196,155     183,456 
 外币债券(折人民币)               0            989          56 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below