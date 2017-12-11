中国债市：11月托管量增1,128亿元，同业存单止降转升--上清所

路透上海12月11日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，11月固定收益 产品托管量为163,070亿元人民币，当月增加1,128亿元，主因此前连续两个月大幅下降的同 业存单，在11月转为增长440亿元。 同业存单的两类主要持仓机构--商业银行与非法人产品11月均转为净增持同业存单，其 中商业银行增持1,199亿元，结束此前连续六个月净减持；非法人类产品当月增持规模略逊 ，为34亿元。 作为规模不大但备受关注的境外机构，11月减持了157亿元同业存单，为年内首次减持 ，期末持有余额1,390亿元。中债登近期披露的数据还显示，境外机构11月净增持了144亿元 中国国债，月末持有国债余额5,735亿元。 除同业存单外，上清所其他托管产品种类中，中期票据和超短期融资券11月净增量居前 ，规模分别为678亿元和375亿元；净减少规模相对较多的为短期融资券和非公开定向债务融 资工具，规模为270亿和156亿。 中央国债登记结算公司数据显示，按债券统计口径计算，11月末债券托管余额为504,49 8亿元，当月净增8,031亿元，较10月增量有所回升，主要受地方债发行提速支撑，而国债及 政策性金融债的托管增量则环比缩减。 以下为2017年11月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 11月末 当月净增 本年净增 上年末 超短期融资券 11,404 375 -3,731 15,135 非公开定向债务融资工具 20,132 -156 -1,666 21,798 短期融资券 3,920 -270 -2,102 6,022 区域集优中小企业集合票 4 0 -2 6 据 信贷资产支持证券 417 0 1 417 金融企业短期融资券 122 22 40 82 非金融企业资产支持票据 622 44 324 298 资产管理公司金融债 2,390 -10 470 1,920 中期票据 41,438 678 7,127 34,311 同业存单 81,083 440 18,322 62,761 项目收益票据 119 0 21 98 绿色债务融资工具 169 6 -1,031 1,200 政府支持机构债券 1,250 0 1,170 80 合计 163,070 1,128 18,943 144,127 外币债券(折人民币) 1,030 0 980 56 以下为11月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币) 11月 本年 上年全年 超短期融资券 1,958 18,103 27,195 非公开定向债务融资工具 511 4,592 6,029 短期融资券 352 3,817 6,083 区域集优中小企业集合票据 0 0 0 信贷资产支持证券 0 6 347 金融企业短期融资券 62 322 1,179 非金融企业资产支持票据 50 396 167 资产管理公司金融债 40 620 560 中期票据 1,059 9,574 10,997 同业存单 18,488 180,739 129,931 项目收益票据 0 21 39 绿色债务融资工具 16 99 80 政府支持机构债券 0 400 850 合计 22,534 218,689 183,456 外币债券(折人民币) 0 989 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)