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中国债市：11月托管量增1,128亿元，同业存单止降转升--上清所
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December 11, 2017 / 4:40 AM / in 2 days

中国债市：11月托管量增1,128亿元，同业存单止降转升--上清所

3 分钟阅读

    路透上海12月11日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，11月固定收益
产品托管量为163,070亿元人民币，当月增加1,128亿元，主因此前连续两个月大幅下降的同
业存单，在11月转为增长440亿元。
    
    同业存单的两类主要持仓机构--商业银行与非法人产品11月均转为净增持同业存单，其
中商业银行增持1,199亿元，结束此前连续六个月净减持；非法人类产品当月增持规模略逊
，为34亿元。
    
    作为规模不大但备受关注的境外机构，11月减持了157亿元同业存单，为年内首次减持
，期末持有余额1,390亿元。中债登近期披露的数据还显示，境外机构11月净增持了144亿元
中国国债，月末持有国债余额5,735亿元。
    
    除同业存单外，上清所其他托管产品种类中，中期票据和超短期融资券11月净增量居前
，规模分别为678亿元和375亿元；净减少规模相对较多的为短期融资券和非公开定向债务融
资工具，规模为270亿和156亿。

    中央国债登记结算公司数据显示，按债券统计口径计算，11月末债券托管余额为504,49
8亿元，当月净增8,031亿元，较10月增量有所回升，主要受地方债发行提速支撑，而国债及
政策性金融债的托管增量则环比缩减。
    
    以下为2017年11月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):
                          11月末    当月净增   本年净增    上年末
 超短期融资券              11,404        375     -3,731     15,135 
 非公开定向债务融资工具    20,132       -156     -1,666     21,798 
 短期融资券                 3,920       -270     -2,102      6,022 
 区域集优中小企业集合票         4          0         -2          6 
 据                                                       
 信贷资产支持证券             417          0          1        417 
 金融企业短期融资券           122         22         40         82 
 非金融企业资产支持票据       622         44        324        298 
 资产管理公司金融债         2,390        -10        470      1,920 
 中期票据                  41,438        678      7,127     34,311 
 同业存单                  81,083        440     18,322     62,761 
 项目收益票据                 119          0         21         98 
 绿色债务融资工具             169          6     -1,031      1,200 
 政府支持机构债券           1,250          0      1,170         80 
 合计                     163,070      1,128     18,943    144,127 
 外币债券(折人民币)         1,030          0        980         56 
    
    以下为11月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)   
                             11月         本年         上年全年
 超短期融资券                     1,958       18,103       27,195 
 非公开定向债务融资工具             511        4,592        6,029 
 短期融资券                         352        3,817        6,083 
 区域集优中小企业集合票据             0            0            0 
 信贷资产支持证券                     0            6          347 
 金融企业短期融资券                  62          322        1,179 
 非金融企业资产支持票据              50          396          167 
 资产管理公司金融债                  40          620          560 
 中期票据                         1,059        9,574       10,997 
 同业存单                        18,488      180,739      129,931 
 项目收益票据                         0           21           39 
 绿色债务融资工具                    16           99           80 
 政府支持机构债券                     0          400          850 
 合计                            22,534      218,689      183,456 
 外币债券(折人民币)                   0          989           56 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)

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