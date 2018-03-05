中国债市：2月中债登托管量转为增加873亿元，城商行连续两月减持

路透上海3月5日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，2 月末债券托管余额为508,817亿元人民币，当月增加873亿元，因地方债早于往年启动发行， 及政金债发行增多。值得一提的是，城商行连续第二个月净减持债券，拖累全口径商业银行 托管量下滑。 数据显示，2月地方政府债托管量增加201亿元；政策性金融债托管量增加1,356亿元， 上月为减少796亿元。不过发行频次较政金债低的记账式国债2月托管量下降12亿元，受春节 长假影响较大。 按投资者分类来看，城商行2月净减持债券410亿元，为连续第二月减持。受此影响，2 月全口径商业银行托管量下降81亿元；全国性银行、农商行当月为净增持。 非银机构方面，保险、证券公司、非法人产品2月均增持。境外机构2月托管量增加291 亿元，较上月的630亿元增量有所回落，期末托管总量10,663亿元。 以下为2018年2月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币)： 2月末 当月增加 较上年末变 化 合计（按债券口径） 508,817 873 -0.15% 政策性银行 17,618 103 0.10% 商业银行 323,183 -81 0.30% 其中：全国性商业银行及其分支行 246,544 181 0.58% 城市商业银行 45,523 -410 -1.89% 农村商业银行 26,874 281 2.31% 外资银行 4,015 -109 -3.74% 保险机构 15,764 24 0.58% 证券公司 3,992 117 9.10% 非法人产品 87,345 565 -2.45% 其中：商业银行理财产品 13,832 583 -9.64% 境外机构 10,663 291 9.46% 注：2017年9月起，“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等 信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 吴芳/林高丽)