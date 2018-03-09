中国债市：2月托管量增3,022亿元，同业存单增量环比明显放大--上清所

路透上海3月9日 - 中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，2018年2月末固定 收益产品托管量为166,687亿元人民币，单月增加3,022亿元。其中当月末同业存单余额82,3 52亿元，连续第二个月上升，单月增加2,191亿元较1月（110亿元）大幅放量。 从持仓结构来看，非法人类产品2月增仓同业存单达1,554亿元为主力，上月为减持1,06 5亿元；非银机构及商业银行2月末同业存单托管量亦增加，规模分别为831亿元和782亿元， 其中城商行、股份制银行继续减持，国有银行增持。 非金融企业债券方面，2月短融和PPN(非公开定向债务融资工具)托管量小幅下降，中票 、超短融托管量增加。 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，2月末债券托管余额 为508,817亿元人民币，当月增加873亿元，因地方债早于往年启动发行，及政金债发行增多 。值得一提的是，城商行连续第二个月净减持债券，拖累全口径商业银行托管量下滑。 以下为2018年2月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 2018年2月 当月净增 2018年净增 2017年末 末 超短期融资券 11,924 477 738 11,186 非公开定向债务融资工 19,946 -100 -75 20,020 具 短期融资券 4,069 -37 153 3,915 区域集优中小企业集合 2 0 -2 4 票据 信贷资产支持证券 411 0 0 411 金融企业短期融资券 245 23 93 152 非金融企业资产支持票 808 26 81 727 据 资产管理公司金融债 2,475 20 185 2,290 中期票据 42,879 403 846 42,033 同业存单 82,352 2,191 2,301 80,051 项目收益票据 119 0 0 119 绿色债务融资工具 209 20 40 169 政府支持机构债券 1,250 0 0 1,250 合计 166,687 3,022 4,361 162,327 外币债券(折人民币) 1,035 0 0 1,035 以下为2月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币) 2018年2月 2018年 去年全年 超短期融资券 1,324 3,040 19,412 非公开定向债务融资工具 277 647 4,940 短期融资券 146 498 3,948 区域集优中小企业集合票 0 0 0 据 信贷资产支持证券 0 0 6 金融企业短期融资券 85 175 392 非金融企业资产支持票据 32 98 575 资产管理公司金融债 20 185 620 中期票据 545 1,131 10,282 同业存单 14,829 29,154 201,872 项目收益票据 0 0 21 绿色债务融资工具 20 40 99 政府支持机构债券 0 0 400 合计 17,277 34,967 242,567 外币债券(折人民币) 0 0 989 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾； 审校 边竞)