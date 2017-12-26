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中国债市：2017年地方债发行收官，总量4.36万亿元较上年降近三成
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December 26, 2017 / 7:40 AM / 更新于 a day ago

中国债市：2017年地方债发行收官，总量4.36万亿元较上年降近三成

1 分钟阅读

路透上海12月26日 - 路透统计数据显示，在周二的云南土储专项债和湖南收费公路专项债完成招标后，中国2017年地方政府债券发行正式收官，全年累计发行地方债43,580.9399亿元人民币，规模较2016年下降近三成。

此外，尽管年初财政部要求各地方政府加大定向发行力度，但今年以公开招标方式发行的地方债占比仍达到74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持平。

在发行定价上，由于债市全年走熊，地方债利率也逐步抬升，5月22日招标内蒙古七年一般债利率较下限上浮82个基点（bp），幅度达22.16%，均创今年新高，此外二季度还有多期地方债发行利率曾触及区间上限。

不过进入三季度后，公开招标的地方债定位较国债上浮幅度却呈缩窄势头，在市场整体弱势中，地方债表现相对坚挺。

定向发行中，多数地方债较区间下限上浮幅度仍集中在15-16%，幅度与上年基本一致。

在地方债发行种类上，今年财政部在专项债中新增了土地储备专项债、收费公路专项债、轨道交通专项债等子类别，并且以后还有望推出更多明确用途的专项债。

路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458.4034亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，定向发行占比为26%。 2015年地方政府债发行量则为38,350.6188亿元。

中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

参看2017年地方债发行中标明细情况，请点选 (整理 边竞; 审校 李宏薇/林高丽)

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