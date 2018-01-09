中国债市：2017年末同业存单余额8万亿元，全年增速放缓至28%--上清所

路透上海1月9日 - 中国上海清算所最新数据显示，不含外币债券，2017年12月末固定收益产品托管量为1 62,327亿元人民币，当月减少744亿元，主因同业存单余额减少1,032亿元。而去年末同业存单托管余额为80,0 51亿元，全年增长28%，较2016年逾翻番的增速大为放缓。 随着同业存单逐步纳入MPA同业负债考核、同业存单备案额度开始受到同业负债不超过总负债三分之一的 上限限制，2018年同业存单规模增长可能继续放慢。 自2018年一季度起，中国央行将资产规模在5,000亿元以上的的银行发行的一年期以内同业存单纳入MPA( 宏观审慎评估)同业负债占比指标进行考核。中国央行日前也窗口指导商业银行同业存单备案额 度，（同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）≤1/3，意味着银行发行 存单上限明确。 路透统计显示，截至1月8日，已有122家银行公布2018年同业存单发行计划，合计规模31,396亿元，对比2 017年备案额度规模整体增加约13.5%。 上清所数据并显示，非法人产品2017年12月增持同业存单799亿元，较11月的增持34亿元进一步放量，其 全年累计增持15,608亿元，期末持有余额37,623亿元，仍为同业存单最主要的投资者。2017年12月商业银行减 持同业存单749亿元，上月为增持1,199亿元，全年累计为净减持。 同业存单成为境外机构2017年增持主力品种，全年累计增持了同业存单1,383亿元，期末持有1,404亿元； 继2017年11月出现年内首度减持后，12月再度转为增持14亿元。 中债登近期披露的数据还显示，境外机构12月净增持了330亿元中国国债，月末持有国债余额6,065亿元， 全年累计增持1,828亿元。 中国中央国债登记结算公司此前公布，按债券统计口径计算，2017年12月末债券托管余额为509,582亿元 人民币，当月净增5,083亿元，按月环比减近四成，年末地方政府债净增量大幅缩减，致托管总额增长乏力。 以下为2017年末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 2017年末 2017年12月净 2017年净增 2016年末 增 超短期融资券 11,186 -219 -3,950 15,135 非公开定向债务融资工具 20,020 -112 -1,778 21,798 短期融资券 3,915 -5 -2,107 6,022 区域集优中小企业集合票 4 0 -2 6 据 信贷资产支持证券 411 -6 -5 417 金融企业短期融资券 152 30 70 82 非金融企业资产支持票据 727 104 429 298 资产管理公司金融债 2,290 -100 370 1,920 中期票据 42,033 595 7,722 34,311 同业存单 80,051 -1,032 17,290 62,761 项目收益票据 119 0 21 98 绿色债务融资工具 169 0 -1,031 1,200 政府支持机构债券 1,250 0 1,170 80 合计 162,327 -744 18,199 144,127 外币债券(折人民币) 1,035 0 980 56 以下为2017年12月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币) 2017年12月 2017年 2016年 超短期融资券 1,309 19,412 27,195 非公开定向债务融资工具 349 4,940 6,029 短期融资券 131 3,948 6,083 区域集优中小企业集合票据 0 0 0 信贷资产支持证券 0 6 347 金融企业短期融资券 70 392 1,179 非金融企业资产支持票据 179 575 167 资产管理公司金融债 0 620 560 中期票据 708 10,282 10,997 同业存单 21,133 201,872 129,931 项目收益票据 0 21 39 绿色债务融资工具 0 99 80 政府支持机构债券 0 400 850 合计 23,878 242,567 183,456 外币债券(折人民币) 0 989 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资 金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券以 及同业存单等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管 品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞/曾祥进)