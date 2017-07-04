中国债市：6月托管量增7,567亿，理财激增致基金增量创新高--中债登

路透上海7月4日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，6月债券托管量净增7,567亿元人民币，期末托管余额为464,400亿元(按债券口径统计)。除商业银行以4,829亿元单月净增量继续领先外，受商业银行理财产品异军突起推动，基金类以3,985亿元增量创下单月新高。 6月商业银行理财产品净增2,582亿元，为自2015年1月有该分项数据以来高点，此前单月增逾千亿仅出现过一次；其他增持机构中，境外机构当月增291亿元，为自去年10月以来高点。 数据显示，商业银行理财产品6月增持居前券种为政策性金融债，总额约1,463亿元；其次为二级资本工具，增量731.51亿元；商业银行债和企业债再列其后。 境外机构6月主要增持品种为国债，增持量201亿元，国债持仓规模攀升至4,489亿元；境外机构当月还净增持了104亿元的政策性银行债。 减持机构方面，保险机构当月净减2,456亿元，也创下有数据以来新高。 按券种来看，利率债托管量均明显增加，记账式国债、地方政府债券和政策性银行债6月分别增加1,839亿元、4,612亿元和845亿元；企业债、中期票据托管量当月则分别下降125亿元和447亿元。 以下为2017年6月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 6月末 当月增加 当年累计增减 合计 464,386 7,567 27,129 特殊结算成员 29,638 268 3,366 商业银行 291,930 4,829 17,329 其中：全国性商业银行 224,358 3,963 12,917 外资银行 3,638 229 206 城市商业银行 40,253 49 2,278 农村商业银行 23,421 602 1,939 保险机构 18,516 -2,456 -635 基金类 77,862 3,985 5,306 其中：商业银行理财产品 11,416 2,582 3,021 境外机构 8,037 291 248 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/张喜良)