中国债市：9月托管量净增8,076亿，境外机构增持创一年新高--中债登

路透上海10月11日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，9月末债券托管余额为489,906亿元人民币，较上年末增长12.05%，当月债券托管量环比净增8,076亿元；其中境外机构连续第七个月增持，当月增持量创一年来新高。 9月末境外机构在中国银行间债市的债券托管量为8,960亿元，自今年3月起已连续七个月净增；据路透计算，境外机构9月净增持387亿元，规模创去年9月以来的高点。 此外，商业银行当月增持4,416亿元债券；保险公司减持435亿元，为连续第四个月净减，不过规模较上月的1,200亿元有所下降。 中债登本次还对统计口径进行了微调，此前的基金类更名为非法人产品，其债券托管量当月净增2,593亿元，其中商业银行理财产品增加1,047亿元。 按券种来看，地方政府债9月末托管量139,167亿元，当月净增3,716亿元，占市场总增量近半。其余券种中，记账式国债及政策性银行债托管量分别净增1,772亿元、1,919亿元。 以下为2017年9月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币)： 9月末 当月增加 较上年末变化 合计（按债券口径） 489,906 8,076 12.05% 商业银行 309,175 4,416 12.59% 其中：全国性商业银行及其分支行 236,301 2,947 11.76% 城市商业银行 43,691 718 15.05% 农村商业银行 24,926 403 16.04% 外资银行 3,968 314 15.62% 保险机构 15,845 -435 -17.27% 证券公司 3,784 367 26.03% 非法人产品 85,225 2,593 17.50% 其中：商业银行理财产品 12,709 1,047 51.39% 境外机构 8,960 387 15.04% 注：2017年9月起，“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞/张喜良)