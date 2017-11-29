中国农业：八成以上农村承包地完成确权颁证，确权面积达11.1亿亩--农业部

路透北京11月29日 - 据中国农业部最新统计，目前全国农村承包地确权面积达11.1亿亩，占二轮家庭承包耕地账面面积的82%。山东、宁夏、安徽、四川、江西、河南、陕西等七省份已向国务院报告基本完成。

新华社周三报导援引农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇在农业部新闻发布会上称，对确权后遗留问题的处理，农业部明年重点将结合各省份实际组织开展统一摸底调查，收集汇总统计分析相关问题的数量、类型、复杂程度，有针对性地提出处理原则、方向和措施，指导各地积极稳妥开展相关工作，确保试点平稳收尾，农村社会和谐稳定。

“确权登记颁证是推进农村土地制度深化改革的前提和基础。”张红宇说，“只有把这项工作搞好了，作为承包户拥有的承包权、新型农业经营主体的经营权才能得到保障，第二轮承包到期后再延长30年这个制度安排才能落到实处。”

他介绍，全国推进农村承包地确权登记颁证试点工作的省份已有28个，试点范围扩大至2,718个县（区、市），3.3万个乡（镇）、53.9万个行政村。

张红宇表示，2018年是全国承包地确权登记颁证工作的收官之年。农业部将加强督促指导，确保各省份按时完成任务。全国除个别的边疆少数民族地区外，应基本完成农村承包地确权登记颁证工作，向中央提交农村承包地确权登记颁证基本完成报告。

在确权成果应用方面，农业部将指导各地在做好确权登记颁证的基础上，积极探索确权成果在推进土地流转、抵押融资、涉农补贴、承包地有偿退出、农田整治、解决地块细碎化、休耕轮作等方面的转化应用，对好做法、好经验及时总结宣传交流，推动确权红利不断释放，实现确权经济效益和社会效益最大化。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)