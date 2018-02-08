中国农业：力争2020年总结推广绿色发展模式，吸引社会资本参与--农业部

路透北京2月8日 - 中国农业部副部长余欣荣周四称，要推进农业绿色发展，力争到2020年，总结推广一批符合区域农业绿色发展的模式，建立完善农业绿色发展的工作机制、制度体系和激励约束机制，初步形成农业绿色生产方式和绿色生活方式；并将吸引社会资本、资源参与农业绿色发展科技创新。

人民日报刊登其署名文章并称，要经过10-15年甚至更长时间的努力，绿色发展理念深入人心，制度体系更加完善，绿色生产方式和生活方式全面形成。在优化功能布局、健全完善绿色农产品的加工流通体系和保护农业资源环境等方面突出重点。

“把农业绿色发展不断推向深入，特别是要总结提炼一批可复制、可推广、操作性强的技术措施、生产模式、管理方法等，发挥示范推广、引领带动的作用。”文章称，要大力支持绿色农业为导向的科技研发推广，完善各类创新主体协同攻关机制，吸引社会资本、资源参与农业绿色发展科技创新。

同时要完善产业链条，健全完善绿色农产品的加工流通体系，密切农业生产与市场消费，促进农民持续增收；大力加强绿色农产品流通和营销，推动与农业绿色发展相配套的产地市场建设；推动农产品初加工、精深加工及副产物综合利用协调发展，形成“资源—加工—产品—资源”的循环发展模式。

保护农业资源环境方面，重点是保护耕地和水资源，大力发展节水农业，扩大重金属污染耕地治理修复面积，开展耕地轮作休耕试点，保障耕地数量和质量；在环境保护方面，要加强投入品管控和废弃物处理，通过精准施肥、有机肥替代、统防统治、绿色防控等方式推进化肥农药减量增效，推进农作物秸秆、畜禽粪污和农膜的资源化利用。

文章并称，要改变过去大水大肥大药来换取高产的方式，推进产业结构变革，用绿色产业带动提质增效，摒弃单纯追求产量的做法，把增加绿色优质农产品放在突出位置。

中国中共中央、国务院日前发布2018年中央一号文件提出，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，夯实农村经济发展基础的同时，推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升；要增加优先保障、金融重点倾斜，不断增强乡村振兴投入力度。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕/杨淑祯)