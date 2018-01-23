中国农业：去年收购粮食8,500亿斤，今年将加快消化不合理粮食库存--粮食局

路透北京1月23日 - 中国全国粮食流通工作会议指出，2017年全年共收购粮食8,500亿斤，政策性粮食库存消化1,690亿斤，政策性玉米库存比历史最高点下降28%；2018年将积极稳妥推进粮食收储制度改革，进一步巩固放大玉米收储制度改革成效，并要求多管齐下、综合施策，加快消化不合理粮食库存等重点工作。

国家粮食局网站周二刊登新闻稿援引会议称，2018年将突出“六项重点”，强化“六个支撑”，守住安全底线，努力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，包括积极稳妥推进粮食收储制度改革、加快消化粮食库存等。

“继续实行稻谷、小麦最低收购价政策，增强政策弹性和灵活性，合理确定最低收购价水平，优化执行预案和具体操作办法，鼓励多元主体积极入市，切实保护农民利益。”会议称。

加快消化粮食库存方面，既要深化改革“控增量”，又要消化库存“减存量”，敦促指导存储企业严格落实粮食出库政策，确保成交粮食及时出库。

创新完善粮食宏观调控方面，加强政府储备管理，优化中央储备粮功能定位和结构布局，健全地方储备粮管理运行机制，推进中央储备粮和地方储备粮协同运作；完善调控载体方式，择优确定骨干企业纳入粮食市场调控体系；健全粮食产销合作机制。

在大力发展粮食产业经济上，要实行分类指导、因企制宜，确定支持一批龙头企业，扶持做强一批骨干企业，加快新旧动能转换，有效促进优化升级；创新粮食产品和业态；加快粮食企业改革发展并加大优惠政策扶持。

上月召开的中国中央农村工作会议指出，要确保国家粮食安全，构建农村一二三产业融合发展体系，积极培育新型农业经营主体，并深化农产品收储制度和价格形成机制改革。

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