中国农业：正编制乡村振兴规划，宅基地“三权分置”是一个方向--农业部长

路透北京3月7日 - 中国农业部长韩长赋周三表示，目前发改委牵头、农业部等部门参与，正在编制乡村振兴规划，拟从产业发展、土地利用、公共服务、基础设施等方面入手做好蓝图规划。

他在2018年两会期间举行的新闻发布会上指出，城里人到农村买宅基地盖房子政策上是不允许的，但农村宅基地”三权分置”是一个方向。而粮食收购和价格市场化的改革是个大方向，目的还是要发挥市场在资源配置中的决定性作用；且中国尚未批准转基因粮食作物商业化种植。

韩长赋并强调，数量不是当前的主要问题，农业发展进入到一个新的阶段，重点是解决质量好不好的问题，要大力推进质量兴农、绿色兴农，农业部也跟财政部一起正在研究建立绿色发展导向的财政补助政策。

而推进农业供给侧结构性改革，包括适度调减玉米和水稻，绝不是要放弃粮食生产，而是要以市场需求为导向，加法减法一起做，在稳定和优化粮食生产的同时，调优产品结构，调精品质结构，调高产业结构，从主要满足量的需求向更加注重满足质的需求转变，促进农业供求在一个较高的水平上实现平衡。

下一步，既要调整结构，又要保证粮食安全。主要是以下一些考虑：坚定不移地稳产能、保口粮;坚守谷物基本自给，口粮绝对安全的战略底线，要实施”两藏”战略，即藏粮于地、藏粮于技；继续优化粮食生产结构。；树立大农业观、大食物观，推进农林牧渔全面发展。

他称，要继续调整结构，多种市场适销的品种，下一步将引导农民种植优质水稻、种植强筋和弱筋小麦，这是弱项，同时在改革中加快完善补贴、保险等配套机制，保护农民种粮积极性。同时，国家在下调收购价格的同时，也对种粮农民采取直补的方式，适当的补助农民。

针对第二轮土地承包到期后再延长30年，韩长赋认为，这意味着将使农村的土地承包关系稳定在75年，这是体现长久不变的，而且这意味着今后土地集体所有、家庭承包经营的农村基本经营制度不会改变，也意味着集体经济组织成员依法承包集体土地的基本权利不会改变。

在他看来，这个政策安排与第二个百年战略构想在时间节点上高度契合。新一轮承包期再延长30年，时间上大体是在2050年前后、第二个百年目标实现的时候，届时中国将建成社会主义现代化强国，那时候国家的经济结构、社会结构、城乡人口结构，包括城乡关系、工农关系都会发生更大的变化。

“再延长30年，既稳定了农民的预期，也为届时进一步完善政策预留了空间。所以我说这是一个充满政治智慧的制度安排。”他称。

**中国尚未批准转基因粮食作物商业化种植**

农业部新闻发言人潘显政称，目前中国只批准了转基因棉花、番木瓜商业化生产，没有批准转基因粮食作物商业化种植。

他强调，中国对转基因的管理是明确的，也是一贯的。就是严格按照法律法规开展安全评价和安全管理，只有通过安全评价后，方可获得生产应用安全证书。

发展转基因要按照”非食用-间接食用-食用”路线图进行。首先是发展非食用的经济作物，比如说棉花等，其次是饲料作物、加工原料作物，再次是一般的食用作物，最后是口粮作物。

此外，要充分考虑产业的需求，重点解决制约中国农业发展的抗病抗虫、节水抗旱、高产优质等方面瓶颈问题。关于转基因玉米的商业化问题，也是按照以上三点来执行。

韩长赋对此表示，转基因问题说到底是个科学问题、法治问题，安全不安全，应当由科学来评价，能种不能种，应该按法规来处理。

“如果再加一句话，就是食用不食用，由消费者自己来选择。”他称。

潘显政称，下一步，农业部将狠抓兽药残留监控和细菌耐药性方面的监测，推进兽药生产经营使用可追溯管理，引导养殖者”少用药”“用好药”，保证畜禽产品的安全。

**农村宅基地”三权分置”是一个方向**

关于农村宅基地改革，韩长赋称，城里人到农村买宅基地盖房子政策上是不允许的。因为宅基地是属于农村集体所有的，只有具有农村集体经济组织成员身份才能依法依规取得本集体经济组织宅基地的使用权，这是集体经济组织成员特有的权利，而且原则上是一户一宅。所以，城里人到农村买宅基地，现行法规政策是不允许的。

他称，如果城里人买了宅基地，在上面盖一个别墅或者搞个私人会所，那更是不允许的。这是中国国家法律规定的，宅基地的所有权是集体的，资格权只有集体经济组织成员才有。

韩长赋表示，闲置的农房确实是一笔宝贵的资源，如果能把闲置农房利用好，既可以给农民增加财产性收入，又能够给到农村创业的人员提供创业场所，这个问题确实值得研究。

他并称，宅基地”三权分置”是一个方向，或者是一个路子。中国的农村承包地已经实现了“三权分置”，就是所有权、承包权和经营权“三权分置”，这个路子也可以借鉴引用到宅基地以及闲置房的使用上。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)