中国农业：确保粮食安全，深化收储制度和价格机制改革--农村工作会议

路透北京12月29日 - 周五闭幕的中国中央农村工作会议指出，要确保国家粮食安全，构建农村一二三产业融合发展体系，积极培育新型农业经营主体，并深化农产品收储制度和价格形成机制改革。

新华社援引会议强调，要坚持立足国内保障自给的方针，牢牢把握国家粮食安全主动权；坚持不断深化农村改革，激发农村发展新活力；并坚持绿色生态导向，推动农业农村可持续发展；坚持保障和改善民生，让广大农民有更多的获得感。

会议并明确实施乡村振兴战略的目标任务是，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

会议指出，必须巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。要坚持农村土地集体所有，坚持家庭经营基础性地位，坚持稳定土地承包关系，壮大集体经济，建立符合市场经济要求的集体经济运行机制，确保集体资产保值增值。

同时，加强农村突出环境问题综合治理，建立市场化多元化生态补偿机制，增加农业生态产品和服务供给；并要以完善产权制度和要素市场化配置为重点，激活主体、要素、市场，着力增强改革的系统性、整体性、协同性。

会议并明确，落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，完善承包地“三权分置”制度，完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，深入推进农村集体产权制度改革。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)