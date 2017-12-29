中国农业：粮食安全保障专项管理办法出台，单个项目补助不超过1亿元

路透北京12月29日 - 中国国家发展和改革委员会发布粮食安全保障专项管理办法，规定单个项目的补助资金一般不超过1亿元人民币，且均为一次性安排。

刊登在发改委网站的《粮食安全保障调控和应急设施中央预算内投资专项管理办法》显示，对承担国家粮食调控任务的中央企业建设的大型散粮专用码头及中转库、粮食物流（产业）园区等项目，补助金额可适当提高，一般不超过1.2亿元。

办法明确，中央直属粮油储备公益类集团及所属企业项目补助比例不高于核定后相关设施投资的50%，其他中央企业和地方项目补助比例不高于30%。西藏自治区粮食仓储设施项目给予全额补助。西藏自治区其他项目以及新疆、四省藏区和革命老区等地区项目补助比例不高于50%。

中央企业和省级发展改革、粮食部门要组织有关单位结合本办法，编制三年滚动投资计划和年度投资计划，录入国家重大建设项目库。未列入滚动计划的项目，本专项不予支持。

本专项是指国家用于支持符合条件的粮食安全保障调控和应急设施建设的中央预算内投资专项，支持方式为投资补助。重点支持粮食现代物流项目，适当支持中央直属粮油储备公益类集团及所属企业、部分增储规模大的销区和产销平衡区、正在实施最低收购价政策的部分有仓容缺口的主产区以及新疆和藏区等西部地区建设部分仓储设施，适当支持成品粮储备库、应急配送中心项目。

项目应符合《粮食行业“十三五”发展规划纲要》《粮食物流业“十三五”发展规划》确定的发展方向。优先支持位于上述《规划》中“两横、六纵”八条粮食物流重点线路、重要节点以及重要进出口粮食物流节点上的项目。（完）

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