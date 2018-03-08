中国农业：17/18年度玉米消费量2.24亿吨，比上月预测数调增150万吨--农业部

路透北京3月8日 - 中国农业信息网周四刊登农业部市场预警专家委员会的报告称，本月预测，2017/18年度，中国玉米消费量2.24亿吨，比上月预测数调增150万吨，主要是玉米工业消费调增到6,480万吨。

以下为报告全文：

玉米：

本月预测，2017/18年度，中国玉米消费量2.24亿吨，比上月预测数调增150万吨，主要是玉米工业消费调增到6480万吨。尽管当前玉米价格上涨，新粮供给紧张，但元宵节后，玉米深加工企业纷纷复产，企业补库意愿较强，开工率恢复超过预期，加上后期国储粮的拍卖或将降低原料成本，玉米深加工消费将进一步增加。年度结余变化量减少至672万吨，年度产需缺口进一步扩大，但库存压力依然存在，玉米市场仍保持供大于需局面。后期随着各地储备粮拍卖的启动，市场供应增加，玉米价格上涨将得到抑制，预计国内玉米产区批发均价继续维持在每吨1600-1700元区间。 大豆：

本月预测，2017/18年度，中国大豆总产量1460万吨，大豆进口量9597万吨，大豆总消费量11056万吨，大豆供需预测与上月保持一致。春节过后，产销区大豆价格总体稳定，东北产区大豆销售进度慢于上年，预计全年国产大豆销区批发均价中间价区间为每吨4175-4375元，与上月预测保持一致。最近几个月阿根廷连续干旱，新作大豆产量预期下降，加上国际原油等大宗商品市场走强，预计2017/18年度国际大豆价格重心会略有上抬，但中国和巴西大豆增产，全球大豆结余量较大，价格不具备大幅上涨的条件。预计2017/18年度进口大豆到岸税后中间价区间为每吨3150-3350元，比上月预测区间上调100元。 棉花：

本月预测，2017/18年度，中国棉花播种面积为3350千公顷，单产为每公顷1758公斤，总产量589万吨，较上月预测调增10万吨，主要是近期对新疆棉花种植面积进行进一步核实，并结合加工进度、公检进度等情况，对新疆棉花面积和产量进行调整。维持年度进口量预测数110万吨不变。国际经济温和回升，人民币持续升值导致纺织服装出口竞争力下降，但纺织企业订单充足，棉花需求平稳，维持棉花消费量822万吨不变。受产量调增影响，期末库存量调增10万吨至752万吨。 新年度国内棉花供应充足，考虑到储备棉轮出即将启动，价格短期内将小幅震荡下行，预计2017/18年度国内3128B级棉花年度均价保持在每吨14500-16500元区间运行。国际棉花价格近期明显回落，预计Cotlook A指数年度均价仍会在每磅75-90美分区间。 食用植物油：

本月预测，2017/18年度，中国食用植物油产量2787万吨，较上月预测值调增1万吨，主要是因为棉籽产量调增带动棉籽油产量增加。2月中旬至今，南方大部地区气温明显偏高，日照较充足，降水较充分，基本利于油菜生长；局部地区阴雨寡照天气对油菜生长略有影响，但影响效果尚不显著，故本月暂不对单产进行调整。中国食用植物油进口量603万吨，国内消费量3356万吨，均与上月预测值持平。 食糖：

2017/18年度中国食糖生产顺利进行，截至2018年2月底，甘蔗糖厂已有9家收榨，甜菜糖厂已全部收榨。本月预测，2017/18年度中国食糖产量1030万吨，比上月预测调低5万吨，主要是由于对甜菜糖产量进行了修正。广西东北部蔗区于1月底2月初出现低温霜（冰）冻天气，不利甘蔗糖分及甘蔗出苗，后续影响有待进一步观察。预计2017/18年度中国食糖出口量12万吨，比上月预测调高5万吨，主要是受到转口贸易增加的影响。预计2017/18年度国际食糖价格每磅在13-16美分区间，上、下限均比上月预测调低1美分，主要是由于北半球主要产糖国生产顺利，尤其是印度食糖产量预估大幅调高，国际食糖供应增加。（完）

欲浏览原文请点选(here) (发稿 沈燕;审校 乔艳红)