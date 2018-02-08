中国农业：2017-18年度玉米进口量150万吨，比上月预测数调增30万--农业部

路透北京2月8日 - 中国农业信息网周四发布2018年2月中国农产品供需形势分析，预测2017/18年度，中国玉米进口量为150万吨，比上月预测数调增30万吨；玉米消费量2.22亿吨，比上月预测数调增115万吨，主要是饲用消费调增到13,950万吨。

该网站发登来自农业部市场预警专家委员会的分析报告称，本月预测，2017/2018年度，中国大豆总产量1,460万吨，进口量9,597万吨，新增供应11,057万吨，总消费量11,056万吨。

以下为该报告的主要摘要内容：

玉米：本月预测，2017/18年度，中国玉米进口量为150万吨，比上月预测数调增30万吨；玉米消费量2.22亿吨，比上月预测数调增115万吨，主要是饲用消费调增到13,950万吨。

本月，高粱“双反”立案调查是玉米进口和饲用消费调增的主要原因，此外，生猪规模养殖企业扩产补栏有望进一步增加玉米饲用消费。年度结余变化量减少至522万吨，年度产需缺口有所扩大，但库存压力依然存在，玉米市场持续维持供大于需局面。近期各地储备粮拍卖提前启动，市场供应增加，加之春节临近市场交易下降，预计价格将保持稳定，国内玉米产区批发均价继续维持在每吨1,600-1,700元人民币区间。

大豆：本月预测，2017/2018年度，中国大豆总产量1,460万吨，进口量9,597万吨，新增供应11,057万吨，总消费量11,056万吨。临近年关，产销区大豆购销较清淡，价格整体走势平稳，预计全年国产大豆销区批发均价为4,175-4,375元/吨。

因市场担忧南美局地旱情影响大豆产量，近期国际大豆价格有所上扬，但2017/18年度全球大豆丰产格局已定，且库存高企，市场供应量总体充裕，预计全年进口大豆到岸税后均价为3,050-3,250元/吨。本月市场供需和价格预测与上月保持一致。

棉花：本月预测，2017/18年度中国棉花播种面积为3,293千公顷，与上月预测数持平。单产为每公顷1,758公斤，总产量579万吨，较上月预测调增15万吨，主要是近期对新疆棉花单产进行调度，并结合加工进度、公检进度和出疆进度等情况，对新疆棉花产量进行调整。

2017/18年度棉花进口量同比增加，但预计年度中后期进口量同比回落，保持进口量110万吨的预测不变。消费形势好转，暂保持消费量预测值822万吨不变。受产量调增影响，期末库存量调增15万吨至742万吨。 新年度国内棉花供应充足，市场运行较为平稳，预计2017/18年度国内3128B级棉花年度均价保持在每吨14,500-16,500元区间。国际棉花价格近期快速上涨，预计Cotlook A指数年度均价仍会在每磅75-90美分区间。

食用植物油：本月预测，2017/18年度，中国食用植物油产量2,786万吨，较上月预测值调增4万吨。其中，受棉籽单产、总产上调影响，棉籽油产量调增3万吨；葵花籽国际价格持续下跌，进口需求增加，葵花籽油产量调增1万吨。1月中旬气温回升使秋冬种油菜苗情整体略有提升，但近期局部地区遭遇了暴雪冻雨天气，后期需密切关注天气变化对油菜生产造成的影响，本月暂不对油菜籽单产进行调整。中国食用植物油进口量603万吨，与上月预测值持平。本月，根据国家统计局等有关机构公布的城镇化率、人口总量、人口结构以及人均食用植物油消费量，将2017/18年度国内消费量预测值调至3,356万吨，较上月预测值调增166万吨。

食糖：2017/18年度中国食糖生产进入旺季，截至2018年1月底，全国累计产糖512.66万吨，比上年度同期增加58.7万吨，增幅12.9%；累计销糖239.86万吨，比上年度同期增加46.04万吨，增幅23.8%；累计销糖率46.79%，同比上升4.09个百分点。

1月份，中国国内食糖价格继续下跌且跌幅加大。原因主要是：担忧国际食糖市场供应过剩压力，国内食糖市场氛围悲观，资金打压食糖价格；糖厂迫于兑付糖料款的资金压力，急于销售；食糖经销企业以及用糖企业多采用低库存甚至零库存、即用即买策略。将2017/18年度中国食糖价格区间上、下限均调减300元，为6,100-6,500元/吨。

黑龙江甜菜糖生产已经结束，新疆和内蒙古糖厂陆续收榨，甜菜糖生产进入尾声。1月份，广西产区出现了寒潮、低温雨雪冰冻天气，甘蔗砍运、压榨受到影响，甘蔗出糖率下降；云南部分蔗区出现大面积降雨天气，甘蔗砍运和食糖生产受到一定影响。广西和云南产区不利天气对最终产糖量的影响，我们将继续关注，本月对中国食糖产销预测数据暂不作调整。

国际食糖市场，随着北半球食糖生产的顺利推进，国际主要机构对2017/18年度世界食糖供给过剩的基本判断没有改变。本月对2017/18年度国际食糖价格区间暂不作调整。（完）

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