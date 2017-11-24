中国反腐：三天打两虎宣示反腐败斗争将进行到底，没有休止符--新华

路透北京11月24日 - 距离十九大闭幕不到一个月，原中宣部副部长鲁炜和辽宁省副省长刘强两位中管干部相继落马，新华社周四晚间发布评论称，三天打两虎的节奏宣示党中央将反腐败斗争进行到底的坚强意志和坚定决心。

评论称，党的十九大开启了全面从严治党新征程。人们在期待，世界也在观察，这场中国共产党刀刃内向的自我革命下一步的走向。

“气不可泄、势不能转。”评论称，全党要始终保持一份冷静清醒，要深刻认识依然严峻复杂的形势是长期形成的、不可能在短期内改变，惩治这一手任何时候都不能松，松一松就会出现“回头浪”。

党的十八大以来，反腐败斗争达到空前的力度、深度、广度——短短五年立案审查省军级以上党员干部及其他中管干部440人，十八届中央委员、候补委员43人，中央纪委委员9人，厅局级干部8,900余人，县处级干部6.3万人，处分153.7万人，追回外逃人员3,400多人。

国家主席习近平在十九大报告中称，当前，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石。

评论指出，在全面从严治党这个问题上，我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法。

“开弓没有回头箭，反腐没有休止符。”评论表示，不断强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，始终保持坚如磐石的决心，始终保持永远在路上的坚韧和执着，将反腐败斗争进行到底，一定能换来海晏河清、朗朗乾坤。

中国中央纪委监察部网站周二晚间宣布，中共中央宣传部原副部长鲁炜涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。中纪委周四宣布，辽宁省副省长刘强涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)