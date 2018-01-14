中国反腐：严肃问责“表态多、行动少”，聚焦“不收敛、不收手”--中纪委

路透北京1月14日 - 2018年反腐工作怎么干，中纪委要严查哪些人？新华社周六刊登的第十九届中纪委第二次全体会议公报给出了答案。公报称，要坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派，要在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，对表态多调门高、行动少落实差的严肃问责。

公报强调要巩固发展反腐败斗争压倒性态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，聚焦党的十八大以来不收敛、不收手的领导干部，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件。

“着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题，加强反腐败国际合作，深化标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。”公报称。

要聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，强化监督执纪问责，严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，全面净化党内政治生态。

据中央政法委官方主办的法制日报日前报道，经逐条梳理中央纪委监察部网站审查调查栏目信息统计，该栏目在2017年总计通报党纪处分了248名省管干部，比2016年党纪处分省管干部240名的数量略高。这248名干部中有169名省管干部被通报“党的十八大后仍不收敛、不收手”，占比近七成。

“‘老虎’要露头就打，‘苍蝇’乱飞也要拍，”中国国家主席习近平日前在中纪委会议上发表讲话也表示，“...要深化标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利。”

中纪委公报表示，将全面推进国家监察体制改革。加强党对反腐败工作的统一领导，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

同时，让巡视利剑作用更加彰显。制定中央巡视工作规划，贯彻巡视工作方针，以政治建设为统领深化政治巡视，统筹安排常规巡视，深化专项巡视，强化机动式巡视，综合运用巡视成果。

中纪委称，要巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决整治群众身边腐败问题。围绕打赢脱贫攻坚战，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。把惩治基层腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑“保护伞”。

“用好问责利器，做到失责必问、问责必严。”公报称，要完善地方纪委派驻体制机制，强化监督职责，推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)