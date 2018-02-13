中国反腐：中宣部原副部长鲁炜、山东原副省长季缃绮被双开--中纪委

路透北京2月13日 - 中国中央纪委监察部周二表示，经中共中央批准，中共中央纪委对中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜严重违纪问题立案审查，给予其开除党籍、开除公职处分；对山东省政府原党组成员、副省长季缃绮严重违纪问题进行立案审查，给予其开除党籍处分。

中纪委网站刊文称，鲁炜身为党的高级干部，理想信念缺失，毫无党性原则，对党中央极端不忠诚，“四个意识”个个皆无，“六大纪律”项项违反，是典型的“两面人”，是党的十八大后不收敛、不知止，问题严重集中，群众反映强烈，政治问题与经济问题相互交织的典型，性质十分恶劣、情节特别严重。

中纪委称，经查，鲁炜严重违反政治纪律和政治规矩，阳奉阴违、欺骗中央，目无规矩、肆意妄为，妄议中央，干扰中央巡视，野心膨胀，公器私用，不择手段为个人造势，品行恶劣、匿名诬告他人，拉帮结派、搞“小圈子”；严重违反中央八项规定精神和群众纪律，频繁出入私人会所，大搞特权，作风粗暴、专横跋扈。

鲁炜违反组织纪律，组织谈话函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，以权谋私，收钱敛财；违反工作纪律，对中央关于网信工作的战略部署搞选择性执行；以权谋色、毫无廉耻。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

中纪委表示，依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予鲁炜开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

据中国共产党新闻网提供的简历，鲁炜1960年1月生，安徽巢湖人，高级记者。2004年5月至2011年3月任职新华社副社长、党组成员，先后兼任秘书长、经济信息编辑部主任、中经社控股董事长兼总经理、金融信息交易所理事长、中国金融信息大厦有限公司董事长等职务。2011年3月至2013年4月任北京市委常委、宣传部部长，北京市副市长。

2013年4月至2014年5月担任国家互联网信息办公室主任兼中央外宣办、国务院新闻办副主任；2014年5月任中宣部副部长、中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任；2016年6月起担任中共中央宣传部副部长。2017年11月涉嫌严重违纪，接受组织审查。

此外 ，中纪委并称，经查，山东省政府原党组成员、副省长季缃绮严重违反政治纪律，转移涉案款物，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼品，低价购买住房，违规持有非上市公司股份。利用职务上的便利非法侵吞巨额公共财物涉嫌贪污犯罪，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予季缃绮开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；免去其第十一届山东省委委员职务；终止其山东省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

季缃绮1960年10月生，高级经济师。曾任山东省商业集团总公司董事长、总经理、党委书记，2013年1月任山东省副省长，2013年2月任山东省副省长、省政府党组成员；2018年1月涉嫌严重违纪，接受组织审查。（完）