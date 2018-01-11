中国反腐：全面从严治党长期坚持下去，反腐败斗争决不半途而废--新华

路透北京1月11日 - 新华社周三晚间刊发评论文章称，全面从严治党永远在路上，必须以更大的决心、更大的气力、更大的勇气抓紧抓好。提出要把全面从严治党长期坚持下去，将反腐败斗争进行到底，决不半途而废。

文章称，党的十九大以来短短2个多月时间，按照坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查的“三个坚持”精神，交出一张亮丽的成绩单。

“打虎”不停步。党的十九大闭幕后不到1个月，中宣部原副部长鲁炜接受组织审查。从鲁炜到季缃绮，党的十九大之后中央纪委执纪审查的中管干部已达五名。

今年1月3日，中央纪委发布消息，陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪接受组织审查。仅仅一天之后，山东省副省长季缃绮又应声落马。

与此同时，随着1月9日中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉被移送军事检察机关的消息公布，张阳、房峰辉两个“军中大老虎”的落马再次令人震撼。

据统计，2个多月来，中央纪委监察部网站公布的落马中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部和省管干部的数量已近百人。十九大之后，中央纪委首次通报违反中央八项规定精神问题月报数据，查处问题4,353起、处理人数6,190人，击碎一些人对于作风建设松口气、歇歇脚的“幻想”。

“猎狐”收“天网”。2017年11月7日，第49名“百名红通人员”贺俭归案，成为十九大后第一个到案的“百名红通人员”。目前“百名红通人员”已到案51人，超过半数，标志着追逃追赃工作取得重要阶段性成果。

十九大闭幕不久，中央办公厅就印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，监察体制改革“施工”正式进入高峰期，向着实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖的目标不断迈进。

文章称，在政治建设上，“严明政治纪律和政治规矩，聚焦‘七个有之’，严肃查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的‘两面人’和违背党的政治路线、破坏党内政治生态问题，确保党中央政令畅通”；

在作风建设上，“抓具体、补短板、防反弹，重点纠正形式主义、官僚主义问题，坚决反对特权思想、特权现象”；在反腐惩恶上，“重点审查党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部”。

中国开启力度广度深度前所未有的反腐败斗争。5年立案审查省军级以上党员干部及其他中管干部440人，全国纪检监察机关共立案154.5万件，处分153.7万人。

掀起近年来强度最大的“问责风暴”。2014年1月至2017年8月，全国共有6,100个单位党委（党组）、党总支、党支部，300余个纪委（纪检组），6万多名领导干部被问责。

最新民意调查显示，群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度由2012年的75%增长至2017年的93.9%，提高18.9个百分点。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)