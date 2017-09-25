中国反腐：天津原市长黄兴国一审被判12年，并处罚金300万元--人民日报

路透北京9月25日 - 中国河北省石家庄市中级人民法院周一公开宣判中共天津市委原代理书记、天津市人民政府原市长黄兴国受贿案，对被告人黄兴国以受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金三百万元人民币。

人民日报客户端并援引石家庄市中级人民法院称，1994年至2016年，被告人黄兴国利用职务便利，为有关单位和个人在取得项目用地、职务晋升等事项上谋取利益，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益。直接或通过他人收受相关人员给予的财物共计折合4,003万余元人民币。

石家庄市中级人民法院认为，被告人黄兴国的行为构成受贿罪，应依法惩处。鉴于黄兴国到案后能够如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚不掌握的绝大部分受贿事实，认罪、悔罪；检举揭发他人违纪线索，经查证属实；积极退赃，赃款赃物已全部退缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

黄兴国此前曾担任中共浙江省台州地委书记、台州市委书记、浙江省人民政府秘书长、副省长、中共浙江省委常委、宁波市委书记、中共天津市委副书记、天津市人民政府副市长、中共天津市委代理书记、天津市人民政府市长。

去年9月中纪委宣布，黄兴国涉嫌严重违纪接受组织调查；今年1月中纪委网站发布公告称，黄兴国严重违纪被开除党籍和公职。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)