中国反腐：形势依然严峻复杂，做到零容忍的态度不变--人民日报

路透北京9月30日 - 人民日报周六报导称，尽管反腐败斗争取得重大胜利，但反腐败斗争形势依然严峻复杂。必须深入推进反腐败斗争，持续保持高压态势，做到零容忍的态度不变，发现一起查处一起，发现多少查处多少，坚决铲除腐败这个最致命的“污染源”。

题为“从严治党，有腐必反”人民日报评论员文章称，在党的十九大前及时发现并彻底查处孙政才严重违纪问题，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的坚强意志、鲜明态度，充分体现了党将反腐败斗争和党风廉政建设进行到底的坚定决心、无畏气概。

“彻底查处孙政才严重违纪案件，对消除党内隐患、严肃党的纪律、净化党的队伍具有重要意义。”报导称，腐败现象是侵入党的健康肌体的毒瘤，从严治党是一场看不见硝烟的战争。

报导指出，必须深入推进反腐败斗争，持续保持高压态势，做到零容忍的态度不变、猛药去疴的决心不减、刮骨疗毒的勇气不泄、严厉惩处的尺度不松，发现一起查处一起，发现多少查处多少，坚决铲除腐败这个最致命的“污染源”。

新华官方微博“新华视点”周五称，中共中央政治局会议审议并通过中共中央纪律检查委员会《关于孙政才严重违纪案的审查报告》，决定给予孙政才开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)