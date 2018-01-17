中国反腐：江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪，正接受组织审查--中纪委

路透北京1月17日 - 中国中央纪委监察部网站周三宣布，江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

根据中纪委网站公布的李贻煌简历，1962年出生，2001年1月至2013年1月，历任江西铜业集团公司党委委员、党委副书记，副总经理、总经理、董事长，江西铜业股份有限公司总经理、董事长；2011年8月，任中共鹰潭市委常委；2013年1月，任江西省人民政府副省长。

中国“打虎”不停步，十九大闭幕后不到一个月，中宣部原副部长鲁炜接受组织审查。从鲁炜到季缃绮，党的十九大之后中央纪委执纪审查的中管干部已达五名。

今年1月3日，中央纪委发布消息，陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪接受组织审查。仅仅一天之后，山东省副省长季缃绮又应声落马。

与此同时，随着1月9日中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉被移送军事检察机关的消息公布，张阳、房峰辉两个“军中大老虎”的落马再次令人震撼。

2018年的反腐工作怎么干，中纪委要严查哪些人？新华社周六刊登的第十九届中纪委第二次全体会议公报给出了答案。公报称，要坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派，要在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，对表态多调门高、行动少落实差的严肃问责；聚焦党的十八大以来不收敛、不收手的领导干部，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)