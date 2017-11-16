中国反腐：监察体制改革带来综合效应，有助探索拒腐防变的中国方案--专家

路透北京11月16日 - 中央纪委驻中国社科院纪检组副组长、副研究员高波指出，国家监察体制改革将着力解决行政监察范围过窄、反腐力量分散等问题，带来对反腐败资源全要素集成加大惩治力度等“一加一减一制衡”的综合效应；从国家监察体制改革的长远意义看，有助于探索党长期执政条件下拒腐防变的“中国方案”。

目前的京晋浙试点为全国提供了成功经验。人民日报的人民时评周四刊登其署名文章称，党内监督与国家监察是一体两面，新的国家监察体制作为党和国家自我监督体系的拱心石，拓展深化了1993年以来的纪检监察合署办公体制，实现依规治党和依法治国的协调并进、“纪律之笼”和“法律之笼”的无缝对接。

“‘加’主要是依法依规对反腐败资源全要素集成，加大惩治力度，形成持续震慑；‘减’主要是对法定权力全过程管控，严格按照刑事诉讼证据标准调查取证，特别是以留置取代‘两规’并作出细化规定，减少自由裁量空间。”文章称。

而“制衡”则体现在监察机关调查终结的案件由检察机关提起公诉，检察机关有权退回监察委员会补充调查、自行补侦、作出不起诉决定。

高波在文章中指出，从今年前8个月北京、山西、浙江等试点的改革经验看，运用“四种形态”处理的人次同比分别增长47.2%、19.2%和119.6%，问责人数分别为204人、2514人和1046人，其中，经党中央批准，北京市委还首次问责改组了相关党委。这些在人员转隶、机构整合等方面的做法为国家监察体制改革全国铺开提供了成功经验。

十九大报告明确提出，深化国家监察体制改革，将试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。制定国家监察法，用留置取代“两规”措施。

中共中央办公厅此前印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，部署在中国全国范围内深化国家监察体制改革的探索实践，完成省、市、县三级监察委员会组建工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。（完） (发稿 许菁；审校 李文科/曾祥进)