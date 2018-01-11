中国反腐：要深化标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利--国家主席

路透北京1月11日 - 中国国家主席习近平周四表示，要深化标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利，“老虎”要露头就打，“苍蝇”乱飞也要拍，要推动全面从严治党向基层延伸，严厉整治发生在群众身边的腐败问题。

新华社援引习近平在十九届中央纪委二次全会上的讲话称，标本兼治，既要夯实治本的基础，又要敢于用治标的利器；要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚决减存量、重点遏增量。

他指出，要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的“保护伞”；要加强反腐败综合执法国际协作，强化对腐败犯罪分子的震慑。

要强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。要通过改革和制度创新切断利益输送链条，加强对权力运行的制约和监督，形成有效管用的体制机制。

习近平强调，全面从严治党必须持之以恒、毫不动摇。受国际国内环境各种因素的影响，党面临的执政环境仍然是复杂的，影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素也是复杂的。党的队伍和自身状况发生重大而深刻的变化，迫切要求提高党的建设质量、增强党组织的政治功能和组织功能。

要坚持思想建党和制度治党相统一，既要解决思想问题，也要解决制度问题；要坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，既对广大党员提出普遍性要求，又对“关键少数”特别是高级干部提出更高更严的标准，进行更严的管理和监督。

他指出，党中央作出的决策部署，所有党组织都要不折不扣贯彻落实，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。要深刻认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的辩证关系，既不能离开发展中国特色社会主义事业、实现民族复兴的现实工作而空谈远大理想，也不能因为实现共产主义是一个漫长的历史过程就讳言甚至丢掉远大理想。

习近平表示要保持党同人民群众的血肉联系。要继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，密切关注享乐主义、奢靡之风新动向新表现，坚决防止回潮复燃。纠正形式主义、官僚主义，一把手要负总责。要靠深入调查研究下功夫解难题，靠贴近实际和贴近群众的务实举措抓落实，确保党中央决策部署落地生根。

新华社周三晚间刊发评论文章称，全面从严治党永远在路上，必须以更大的决心、更大的气力、更大的勇气抓紧抓好。提出要把全面从严治党长期坚持下去，将反腐败斗争进行到底，决不半途而废。

新年伊始，已有“数只老虎”落马。今年1月3日，中央纪委发布消息，陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪接受组织审查。仅仅一天之后，山东省副省长季缃绮又应声落马。随着1月9日中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉被移送军事检察机关的消息公布，张阳、房峰辉两个“军中大老虎”的落马再次令人震撼。（完）