中国反腐：顶风违纪还有增量，整治“四风”必须持续加大力度--中纪委官员

路透北京12月5日 - 中央纪委党风政风监督室主任熊惊峰称，尽管不正之风已经总体得到有效遏制，但不收敛不收手的现象仍然存在，顶风违纪的行为还有增量，整治“四风”问题必须持续加大力度。

中纪委网站刊登对其的访谈表示，高压之下，“四风”问题呈现出由明转暗、逃避监管等隐形变异，增加了发现和查处的难度，对纪检监察机关提出了更高要求。目前党内存在的作风不纯问题尚未得到根本解决，推进作风建设仍然任务艰巨。

“形式主义和官僚主义问题仍然突出，群众反映强烈，必须着力破题整治。”熊惊峰指出。

2017年1月至10月，全国共查处了3.78万起违反中央八项规定精神问题，其中，违纪行为发生在2017年的有9,600多起，占当年查处总量的25.5%，

熊惊峰指出，就“四风”问题本身而言，它具有顽固性、复杂性，不是一朝一夕就能彻底解决，也不可能一劳永逸。而就工作而言还存在一些短板，包括思想基础仍不够牢靠，“不想”的内在自觉尚未普遍形成；压力传导还不够，中央八项规定精神在有的地方和单位还没有真正落到实处，压力传导存在逐级递减，上热中温下冷、水流不到头的现象依然存在。

他并强调，制度不够细化完善。“牛栏关猫”的现象依然存在，有的制度修订完善不及时，结合本地本单位实际不够，缺乏针对性和可操作性；有的制度制定了但没有严格执行，成了摆设，损害了制度的严肃性。

中纪委网站亦刊登五年来纪检监察机关落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作的综述指出，必须清醒看到，“四风”问题顽固复杂，仍有一些问题亟需高度重视、认真解决，包括违纪问题仍然禁而不绝，反弹压力较大，整治“四风”问题的任务仍然艰巨。

2012年12月4日，十八届中共中央政治局会议审议通过了《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，全面从严治党由此破题。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)