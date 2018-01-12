中国商品：12月天然气进口量增至创纪录水平，冬季刺激需求

* 中国12月天然气进口创纪录新高

* LNG进口创纪录高位

* 2017年原油进口增加77万桶/日，超过预期--分析师

路透北京1月12日 - 海关数据周五显示，中国12月天然气进口量猛增至创纪录水平，因中国冬季供应紧张；原油进口则从一个月前接近历史高点的水平大幅回落。

中国海关总署的数据显示，包括管道输送和船运的液化天然气(LNG)在内，12月天然气进口量为789万吨，比11月创出的655万吨前纪录高出20%。

2017年全年进口量较2016年上升27%，达创纪录的6,857万吨。

中国政府在北方地区大力推进家庭与工厂使用天然气，导致这种燃料的需求增长超过供应，同时供气基础设施难以应对这种局面。

“根据我们对货物的监测，上月液化天然气进口达到新高，从哈萨克斯坦和土库曼斯坦的管道进口也较前月增长，”IHS Markit分析师Diao Zhouwei称。

12月原油进口量达到3,370万吨，大约相当于794万桶/日，较11月减少12%。11月进口量则为901万桶/日，为历史第二高水平。

SIA Energy分析师Seng-Yick Tee称，12月购买活动放缓，原因是炼厂及燃料分销商在前月大规模囤积后消化库存。

根据路透计算，2017年全年进口量较上年增长10.1%，达到创纪录的4.196亿吨，相当于增加77万桶/日，达到839万桶/日。

进口增长是因连续第二年受到独立炼厂进口的提振，因政府允许更多企业进口原油，尽管当局加强环保检查力度使部分业者不得不降低运转。

国内石油产出下降也拉抬了进口原油的需求。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 王兴亚/于春红)