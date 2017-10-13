中国国企：中船重工资产证券化率拟升至70%，实施债转股优化结构--高层

路透北京10月13日 - 中国造船企业--中船重工集团公司董事张英岱表示，将坚持以资产证券化推进军工企业体制机制改革，到“十三五”末资产证券化率由46%提升至70%；推动集团公司在资本层面实现军民融合，落实混合所有制改革，并实施债转股优化资产结构。

中国证券报报导周四援引他的话称，坚持把资产证券化作为推进供给侧结构性改革的重要手段，依托旗下上市公司，不断注入优质军工和军民融合产业资产；加快推进重庆海装风电、汉光科技等IPO步伐，推进高、新、精、特业务及相关资产上市工作。

报导并指出，集团旗下上市公司中国重工年内完成以债转股为标的的混合所有制改革，中国动力全面完成低速机业务重组整合，中国海防加快推进电子信息产业板块相关厂所产业重组整合。

今年9月，中国重工试水市场化债转股。该公司于9月13日与中国信达等八名投资人签署了重大资产重组框架协议，拟以发行股份的方式，购买上述投资人持有的大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。

中国重工自5月底起持续停牌，筹划上述重组事项。公司9月底并公告，本次重组涉及工作尚未完成，方案的具体内容尚未最终确定，申请公司股票自9月30日起继续停牌不超过一个月。中国重工停牌前报6.21元。

“中国重工将加快推进以债转股为标的的混合所有制改革步伐，年内完成资金引入、实现债转股，有效降低资产负债率，增强核心保军能力。”报导称。

对于市场认为实施债转股是为了“南北船”合并铺路的问题，中国重工表示，本次债转股是中船重工贯彻落实关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，是企业出于自身发展需要而实施的经济行为。

作为中国重工的控股股东，中船重工在今年8月中旬曾分别与信达资产和东方资产等公司签订了首单市场化债转股协议，引入资本金218.68亿元，大幅降低所属大连船舶重工和武昌船舶重工的杠杆率。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)