中国国企：境外投资事前决策必须考虑财务可行性，建绩效评价--财政部

路透北京8月2日 - 中国财政部周三发文要求，国有企业境外投资事前决策必须考虑财务可行性，对财务尽职调查和可行性研究的形式和内容作出规定，规范事中运营财务管理及加强财务监督；并要以集团为单位开展境外投资绩效评价，结果将作为进行国有资本注资等行为的重要依据。

财政部网站刊登的国有企业境外投资财务管理办法提出，对连续三年累计亏损金额较大或当年发生严重亏损等重大风险事件的境外投资企业或项目进行实地监督检查或委托中介机构审计，并据情况采取相应措施。

“投资方要在境外法律允许的治理框架内，对境外投资企业（项目）重大财务事项实施管理。”财政部资产管理司有关负责人在答记者问中称。

重大财务事项包括合并、分立、终止、清算，资本变更，重大融资，对外投资、对外担保，重大资产处置，重大资产损失，利润分配，从事金融产品交易等高风险业务，重大税务事项等。

上述办法并要求，对投资规模较大或者对企业发展战略具有重要意义的境外投资企业（项目），投资方要事先在投资协议中作出约定，向其选派具备相应资格的财务负责人或者财务人员，定期分析财务状况和经营成果。

同时，企业要重点关注境外投资企业（项目）佣金、回扣、手续费、劳务费、提成、返利、进场费、业务奖励等费用的开支范围、标准和报销审批制度的合法合规性。

该办法已于8月1日起正式施行，国有企业参与合营的企业、国有资本参股公司以及非国有企业开展境外投资适用上述规定，金融企业不执行上述办法。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接： here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)