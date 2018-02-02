中国基金：上海国际集团发起设立欧洲并购基金，首期规模30亿元

路透上海2月2日 - 中国国有金融控股公司--上海国际集团周五与三位前瑞士信贷集团投行高管发起设立美丽境界欧洲并购基金，首期募集规模30亿元人民币。

公司新闻稿称，该基金将主要投资于欧洲具有优秀盈利能力、技术优势且能带动中国制造升级的中型制造业企业。同时，美丽境界欧洲并购基金（二期）将于今年下半年启动第二轮30亿元的募资。

正在中国访问的英国首相特雷莎梅周五出席上海的金融服务业圆桌论坛，该基金的揭牌仪式亦同时举行。

上海国际集团总裁傅帆表示，“本次欧洲并购基金在伦敦设立双总部之一，将充分利用伦敦作为欧洲重要金融中心的地位，覆盖英国、辐射欧洲，对进一步加强上海和伦敦的经贸合作关系意义深远。”

该基金是上海国际集团抓住“一带一路”国家战略，为进一步引导社会资本并购欧洲具有技术、市场等优势的医药医疗、环保和其他先进制造业企业而成立的第一家拥有境内、境外双引擎、双总部模式的跨境并购基金。

该基金将在上海和伦敦分别设立总部，以管理基金在全欧洲范围内的投资。基金的主要管理团队成员包括前瑞士信贷上海首席代表汪新芽、前瑞士信贷英国投行部主管Sebastian Grigg和王佳路。

上海国际集团是上海市政府下属的国有资本运营平台和金融投资平台，是包括浦发银行、国泰君安证券、中国太保和上海农商行在内的多家大中型金融机构的主要股东。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)