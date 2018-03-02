中国基金：集成电路产业基金二期呼之欲出，规模逾1,500亿元--报载

路透上海3月2日 - 据中国证券报周五报导，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资之中，目前方案已上报国务院并获批，其规模有望达1,500亿元人民币以上。

报导引述接近大基金的消息人士透露，大基金二期筹资规模超过一期，在1,500亿-2,000亿元左右，资金更多将投向芯片设计领域。

按照1∶3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4,500亿-6,000亿元左右。加上大基金第一期1,387亿元及所撬动的5,145亿元社会资金，涉及资金总额将过万亿元。

报导并援引国家集成电路产业投资基金董事长王占甫表示，截至2017年11月30日，该基金累计有效决策62个项目，涉及46家企业；累计有效承诺额1,063亿元，实际出资794亿元。

据其介绍，目前该基金在制造、设计、封测、装备材料等产业链各环节投资布局全覆盖，各环节承诺投资占总投资的比重分别为63%、20%、10%、7%。前三位企业的投资占比达70%以上，有力推动龙头企业核心竞争力提升。 他并指出，据初步测算，未来五年集成电路行业总资金需求约为1.15万亿-1.4万亿元，对基金需求规模约为1,700亿-2,100亿元。

对于大基金第二期的投资方向，北京清芯华创投资公司投委会主席陈大同提出两方面建议：第一，应适当放宽投资标的，集成电路下游应用终端平台企业应该获得支持，有利于培育产业环境，拉动市场需求。

第二，大基金第一期的子基金投资额度太少，只有100亿元，约7%；应该增加至15%，才能形成以大基金为航母，各具特色的子基金为护卫舰、驱逐舰的舰队，充分发挥大基金的龙头作用。 清华大学微电子研究所所长、中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军认为，大基金第二期可以设立并购整合基金，引导行业提高集中度，培育行业龙头。

他指出，目前中国1,380家芯片设计企业数量过多，单家企业竞争力不强。”所有设计企业的营收总和都不及英特尔一家公司一年的研发投入。未来5-10年，中国集成电路行业集中度将不断提升，留下200家设计企业比较合适。”（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)