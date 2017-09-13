中国基金： 国企结构调整基金将推动国资向重要行业和领域集中--报载

路透上海9月13日 - 继参与中国联通等央企混改后，成立一年的中国国有企业结构调整基金正成为市场关注焦点。该基金董事长朱碧新表示，未来结构调整基金的投资方向首先是引导国有资本结构布局调整，推动国有资本向关系国家安全与国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。

据中国证券报周三报导，他在接受专访时还指出，该基金还将通过参与央企混合所有制改革，鼓励和引导非国有资本参与央企改制重组，实现股权多元化并积极放大国有资本功能。同时，通过股权投资引导和约束企业健全企业法人治理结构，完善决策和监督机制。

“未来结构调整基金将在第三代核电、物联网、大数据、机器人、高端医疗、智能制造、新能源等领域重点投资。”他说，将促进央企之间、央企与其他市场主体间的战略合作与产学研协同创新，并通过海外技术类并购整合积极实施‘中国制造2025’战略。

他指出，结构调整基金将主动为央企及国有骨干企业的产业升级、管理优化、机制创新和资产对接进行前瞻性投资布局，如消费升级、农业、健康养老、核心芯片技术、智能制造等。

他还透露，结构调整基金将通过并购、整合资源、引入优秀团队和体制机制、利用国内国际两个市场进行资源对接，促进结构调整，并充分利用市场资源，支持优质的国际并购和央企国际化经营项目，支持央企在核心技术、管理模式、新兴产业、高端制造和消费升级领域的国际化和市场化整合。

国企结构调整基金一年内已完成（含已签约）项目投资16笔，合计签约金额超过511亿元，其中国有企业项目占比超过90%，投资项目包括中国联通和中粮资本的混改；中国国航和中国电建 等国企上市公司的定向增发等；参股京东旗下京东金融。

报导指出，该基金首笔出资262亿元已于去年10月底全部到位。按照章程约定，今年9月底以前，第2笔出资393亿元将到位；明年9月底以前，剩余出资将全部到位。

2016年9月，由央企诚通控股集团牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元，基金首期募资1,310亿元，是当时国内规模最大的私募股权投资基金。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)