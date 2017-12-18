中国外汇：上清所近期将上线外汇交易跨境清算业务，首批含三个货币对

路透上海12月18日 - 为落实第九届中英经济财金对话政策成果，上海清算所将在近期和英国外汇电子平台R5FX推出外汇交易跨境清算业务，初期包括美元兑港币、英镑兑美元以及欧元兑美元三个货币对的即期交易（T+2），未来将根据市场需求逐步拓展币种和交易品种范围。

上清所周一在上海主办的外汇交易跨境清算研讨会上，与会人士指出，通过集中授信、实时接单、担保交收和境内外结算银行联动的业务模式，极大便利境内外参与者的交易、清算、结算和风险管理，有利于提升跨境外汇交易规模。

“跨境外汇业务为全球市场参与者提供了一条安全高效的跨境外汇交易和清算渠道，希望跨境外汇清算业务能够成为一项受国际市场欢迎的业务，并进一步推动中英两国金融市场和全球外汇市场的发展，”上清所副总经理沈伟在研讨会上表示。

中国财政部网站周六公布的第九次中英财金对话会达成72项成果中，第35项中就专门提到，“双方欢迎上海清算所与伦敦资本市场金融科技企业R5就共同推出跨境外汇清算解决方案达成一致。”

而上清所产品开发部总经理程磊磊表示，推出外汇交易跨境清算业务，可解决部分银行在交易对手、双边授信不足以及成本高等痛点；通过上清所充当中央对手方进行净额轧差，减少资金占用，降低结算风险；早期参与者还可获得先发优势，提高未来参与人民币业务的能力，提前布局人民币国际化。

针对清算币种和产品扩容问题，程磊磊在随后的问答环节中表示，从目前三个货币对扩大到G7或者G10货币对，难度并不大，如果会员有需求会考虑逐步推出，但因监管方面的问题，短期内推出离岸人民币跨境清算可能性并不大。

程磊磊并指出，上清所的外汇交易跨境清算业务12月份已经开始联调测试，并将近期上线该业务。

当前推出的跨境外汇交易中央对手清算业务，目前仅限于上清所对在英国R5FX平台上达成特定跨境外汇交易提供中央对手清算服务的业务。该业务的参与者包括所有可参与相应外汇交易的境内外机构。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)