中国外汇：允许远期售汇到期交割方式根据实需选择全额或差额结算--外管局

路透北京2月13日 - 中国国家外汇管理局发布关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知称，银行为客户办理远期结售汇业务，在符合实需原则前提下，到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币，用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。

周二刊登在外管局网站上的新闻稿称，银行为客户办理差额交割远期结售汇业务，纳入结售汇综合头寸管理，并按照《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表有关问题的通知》规定报送相关报表。 “ 未来，外汇局将继续深化外汇市场发展和开放，为贸易和投资自由化便利化提供外汇市场支持与保障。”新闻稿称。

远期结售汇业务是目前国内外汇市场最基础和主要的衍生产品，《通知》从丰富交易机制的关键环节入手，继2016年放开远期结汇差额交割后，允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算，至此远期结售汇在市场定价、交割结算、风险管理等方面完全实现了市场化。

外管局新闻稿指出，改革开放40年来，中国外汇市场从无到有、从小到大，初步建立了适应社会主义市场经济的市场体系，在宏观调控、资源配置、汇率形成和风险管理中发挥着重要作用。2017年，国内外汇市场人民币对外汇交易累计24万亿美元。

外管局并称，银行应提高业务创新和管理水平，积极支持客户做好外汇风险管理，同时完善客户风险教育，引导树立风险中性理念，合理、审慎开展外汇衍生品业务。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 林高丽)