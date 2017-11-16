中国外汇：利率互换和外汇期权多边冲销同时开展，缓释风险--金融时报

路透北京11月16日 - 中国金融时报周四报导称，外汇交易中心上周五同时开展利率互换和外汇期权的多边冲销，其中，利率互换冲销提前终止名义本金3,013亿元人民币，外汇期权冲销提前终止名义本金30亿美元，显示中国已具备同时对多个衍生品市场开展合约压缩，有效管理并缓释金融风险的能力。

报导称，目前，中国银行间市场交易冲销基础设施已基本建成，业务范围已覆盖利率互换、外汇掉期、外汇期权等本外币衍生品，并已具备同时开展多轮次冲销的能力。

上周五（10日）利率互换和外汇期权的多边冲销同时开展。其中，利率互换冲销共有34家机构参与，以名义本金计冲销比例为67%，冲销规模为2015年5月以来的新高；外汇期权冲销共有11家机构参与。 作为一项风险缓释工具，冲销业务对于防范化解金融市场整体风险成效显著。对此，交易中心相关负责人表示，未来将进一步加强金融基础设施建设，加快发展本外币衍生品冲销业务，通过扩大冲销覆盖的市场和机构范围、优化冲销计算方法、提升技术系统服务水平、推出合约估值和核对配套服务等措施。

从国内看，在人民币利率市场化过程中，金融市场迫切需要通过利率互换这类金融工具来管理利率风险，而利率互换市场的发展面临着一些重要的制约因素，如机构双边的授信额度的限制、资本占用和不断累积的市场整体信用风险等。为此，市场对交易冲销服务需求强烈。

交易冲销也称为交易压缩或合约压缩，是指在不改变参与机构所持有头寸市场风险的前提下，以收付相应款项为对价，多边或双边提前终止本外币衍生产品交易合约的行为。冲销行为包括提交衍生产品交易合约、提交约束条件、确认冲销结果、收付相应终止支付额等对参与机构产生约束力的行为。 2011年，经中国人民银行批准，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心在银行间利率互换市场上率先推出了交易冲销业务。2016年7月，冲销服务范围扩展到外汇掉期市场，2017年5月，进一步覆盖外汇期权市场。

业内专家表示，冲销业务与中央对手方清算（CCP）一样有助于缓释市场风险。所不同的是，CCP清算由中央对手方承接对手方风险并加以有效管理，市场上的信用风险只发生转移而并未实质减少，同时中央对手方计收保证金也会在一定程度上加大市场运行成本。 冲销则可以实质性地终止存续的衍生品合约，真正压缩市场上未平仓合约的存量规模，降低市场整体信用风险并节约金融机构风险资本占用，有效缓释金融交易的法律风险和操作风险，从而降低系统性金融风险发生的可能性。可见，衍生品市场的冲销与CCP清算各具特点，具有较强的互补效应。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)