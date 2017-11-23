中国外汇：团伙非法买卖外汇逾两亿人民币，最高被判有期徒刑八年--新华

路透北京11月23日 - 中国上海市浦东新区人民法院日前对一起团伙非法买卖外汇案作出一审判决，八名被告人居间介绍、非法买卖外汇，涉及七种外币涉及七种外币，涉案金额2.28亿余元人民币，分别判处缓刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等，分处罚金人民币5,000元至50万元不等。

新华社周三晚报导称，法院审理后认为，被告人违反国家规定，在非国家指定场所非法买卖外汇或者为他人非法介绍买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。

“值得关注的是，在这条利益链中，有部分银行客户经理参与其中。”报导称，葛某为银行的客户经理，负责移民及贷款业务。据葛某回忆，2014在工作期间认识了自称有购汇渠道的孙某，就此开始了居间服务。

报道并称，经法院审理查明，2014年5月至2016年7月，孙某某经汤某某、邵某等人介绍，非法买卖外汇或者为有外汇需求的任某某等人联系“兰州马氏”等人，居间介绍、非法买卖外汇，涉及七种外币，涉案金额高达2.28亿余元人民。

其中，该团伙的主犯孙某，女，60岁，香港籍人，长期居住上海，曾因私下非法买卖外汇，先后三次被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑。

中国国家外汇管理局7月对外通报一批企业、个人和银行外汇违规案例，主要涉及企业利用虚假贸易合同，虚假发票和货运提单、重复使用报关单、发票等；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为；银行则是未尽尽职审核等，涉及币种包括美元、人民币、港元等。（完） (发稿 许菁；审校 李文科/曾祥进)