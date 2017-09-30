中国外汇：央行8月末外汇远期空头头寸60.44亿美元，为连续四个月不变

路透北京9月30日 - 中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至8月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸60.44亿美元，为连续第四个月不变；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为42.76亿SDR。当月仍无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格还显示，按剩余期限分类，8月当月所有空头头寸均集中于一个月或者以下的期限，一个月至三个月以及三个月以上至一年期限的头寸均降至零。

而7月当月的一个月或以下期限的空头头寸为零。一个月至三个月的空头头寸由上月的53.74亿美元升至60.44亿美元；三个月以上至一年期限的空头头寸由上月的6.7亿美元降至零。

自2016年4月起，除按美元公布国际储备与外币流动性数据模版外，增加以国际货币基金组织特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于国际货币基金组织网站，其中2017年8月USD/SDR=0.707519。

中国央行此前指出，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

中国央行并已适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头好转。

人民币兑美元即期周五大幅震荡收涨逾200点，中间价则刷新逾一个月低点。9月则累计跌0.75%，为4月来首现月度贬值。（完）

欲览详情，请点选央行网站：here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)