中国外汇：央行9月末外汇远期空头头寸归零，上月为净空头60.44亿美元

路透上海10月31日 - 中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至9月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸降为零，此前连续四个月维持在60.44亿美元水平；当月仍无多头头寸。

8月央行公布的数据显示，截至8月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸60.44亿美元，为连续第四个月不变；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为42.76亿SDR。

央行在2016年3月底首次公布该数据；数据显示2016年2月底央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸24.38亿美元，空头头寸289亿美元。同年10月底公布的9月数据首次出现空头净增加164.01亿美元至453.01亿美元。

央行此前曾表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

今年5月人民币兑美元中间价定价机制引入逆周期因子，人民币汇率加速反弹，汇率贬值压力亦明显下降，9月央行调降远期售汇风险准备金至零，汇率更多由市场自发决定。

人民币兑美元即期 9月大幅震荡，最终收盘跌0.75%，为4月来首现月度贬值。（完）

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